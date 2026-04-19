Place nette dans les abonnements de cybersécurité, ce type d’offre tout en un peut vite devenir pertinent quand on veut protéger un Mac sans empiler quatre logiciels différents.
D’entrée de jeu, Intego One Complete vise les utilisateurs Mac qui veulent une protection lisible, centralisée et plus moderne que l’ancienne logique X9 mise en avant jusqu’ici dans nos comparatifs.
La formule regroupe un antivirus en temps réel, un firewall, l’outil de nettoyage SmartClean et désormais un VPN intégré dans la même suite. À 59,99€ la première année, soit 5€ par mois au lieu de 6,67€, l’offre parle surtout à ceux qui cherchent un pack simple plutôt qu’une accumulation de services séparés. Le plus simple est de vérifier le tarif actuel d’Intego One Complete sur le site officiel.
Pourquoi choisir Intego One Mac ?
- Intego One Complete coûte 59,99 € la première année au lieu de 79,99 €, soit une remise de 25%, avec renouvellement automatique annoncé à 79,99 € par an.
- La suite inclut antivirus, firewall, SmartClean et Intego VPN, le tout pensé pour macOS 12.4 ou version ultérieure, sur processeur Intel ou Apple Silicon.
- Dans no comparatifs, Intego reste une référence côté antivirus Mac, mais son VPN intégré ne se positionne pas au même niveau qu’un CyberGhost, ou Proton VPN si votre priorité absolue est le VPN pur.
Une suite MacOS enfin remise à niveau
Bonne nouvelle, cette nouvelle formule corrige surtout ce qui finissait par dater dans l’offre historique d’Intego, tout en conservant les points forts qui faisaient encore sa réputation sur Mac. Dans notre comparatif Clubic des meilleurs antivirus pour Mac, Intego Mac Premium Bundle X9 reste cité comme une valeur sûre grâce à VirusBarrier, à NetBarrier et à son approche pensée pour macOS, malgré une interface qui n’avait plus vraiment évolué ces dernières années.
Intego One reprend cette base, y ajoute SmartClean pour le nettoyage système et un VPN capable de chiffrer le trafic, de masquer l’adresse IP, de protéger sur Wi‑Fi public et d’utiliser le protocole Lightway selon la fiche produit. En clair, cette offre a surtout du sens pour l’utilisateur Mac qui veut sécuriser, nettoyer et anonymiser ses usages courants sans jongler entre plusieurs abonnements.
Intego One face aux suites Mac et aux VPN spécialisés
Changement de perspective, Intego One Complete devient intéressant précisément parce qu’il ne cherche pas à être seulement un antivirus ni seulement un VPN.
Sur le terrain du VPN pur, nous mettons plutôt en avant CyberGhost pour le rapport qualité prix, Proton VPN pour la confidentialité et ExpressVPN pour la rapidité, ce qui replace Intego VPN dans un rôle de bonus cohérent plutôt que de référence absolue pour les usages experts.
✅ Les points forts
- Premier atout concret, vous centralisez quatre briques utiles dans une seule suite, antivirus, pare-feu, nettoyage système et VPN, ce qui évite de multiplier les interfaces et les factures.
- Point fort important, Intego reste historiquement très bien positionné sur Mac, avec une vraie spécialisation macOS plutôt qu’un simple portage d’une solution pensée d’abord pour Windows.
- Atout pratique, SmartClean reprend l’idée d’un outil de ménage système pour supprimer fichiers inutiles, caches, restes d’applications et autres encombrants qui finissent par peser sur le stockage.
- Bonus intéressant, le VPN inclus couvre les besoins quotidiens, navigation chiffrée, IP masquée, protection sur Wi‑Fi public, blocage des pubs et trackers selon la fiche produit.
- Argument tarifaire enfin, le prix de 59,99 € la première année reste cohérent pour une suite Mac complète, surtout si vous comptiez déjà payer séparément un antivirus et un outil d’optimisation.
❌ Les limites
- Première limite, le tarif promotionnel ne vaut que pour la première année, avec un renouvellement annoncé à 79,99 € par an, ce qu’il faut intégrer dès l’achat.
- Limite de positionnement, le VPN intégré paraît pratique mais il n’a pas, à ce stade, la stature éditoriale des spécialistes du marché que Clubic classe devant, CyberGhost, Proton VPN et ExpressVPN.
- Réserve importante, si votre priorité numéro un est la vitesse maximale en VPN, ExpressVPN reste la référence de rapidité dans les contenus Clubic, pas Intego.
- Dernier point de vigilance, ceux qui n’ont besoin que d’un antivirus simple peuvent trouver la formule un peu large, donc potentiellement moins rentable qu’un abonnement ciblé.
Ce bon plan est pertinent si vous utilisez exclusivement ou majoritairement un Mac et que vous cherchez une suite cohérente, plus actuelle que l’ancienne génération X9, avec sécurité, nettoyage et VPN dans un seul abonnement. Il s’adresse moins à ceux qui veulent le VPN le plus rapide du marché, ou l’arsenal le plus poussé pour un usage expert.
Reste que pour 59,99€ la première année, Intego One Complete répond à une vraie attente, celle d’une protection Mac moderne, plus simple à piloter, et enfin remise dans le tempo du marché. Pour un utilisateur Apple qui préfère une solution claire à un empilement d’outils, l’offre mérite franchement d’être examinée de près.
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