D’entrée de jeu, Intego One Complete vise les utilisateurs Mac qui veulent une protection lisible, centralisée et plus moderne que l’ancienne logique X9 mise en avant jusqu’ici dans nos comparatifs.

La formule regroupe un antivirus en temps réel, un firewall, l’outil de nettoyage SmartClean et désormais un VPN intégré dans la même suite. À 59,99€ la première année, soit 5€ par mois au lieu de 6,67€, l’offre parle surtout à ceux qui cherchent un pack simple plutôt qu’une accumulation de services séparés. Le plus simple est de vérifier le tarif actuel d’Intego One Complete sur le site officiel.