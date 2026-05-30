Votre Mac mérite une protection à la hauteur de ce qu'il contient : Intego propose en ce moment sa suite ONE Avancé à 82,49 € pour deux ans, soit une remise de 25 % sur le tarif habituel. Antivirus, pare-feu, outil de nettoyage et VPN réunis dans une seule interface.
La menace numérique ne contourne pas macOS : logiciels malveillants, adwares et tentatives d'intrusion ciblant les Mac se sont multipliés ces dernières années, et la protection native d'Apple ne suffit pas toujours face à des vecteurs d'attaque en constante évolution. Intego répond à ce besoin avec ONE Avancé, une suite complète disponible en ce moment à prix réduit sur le site d'Intego, qui regroupe antivirus en temps réel, pare-feu réseau, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans un seul abonnement à 82,49 € pour deux ans, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Cette offre s'adresse en particulier aux utilisateurs d'un Mac sous macOS 12.4 ou version ultérieure, compatibles Apple Silicon et Intel, qui souhaitent sécuriser leur environnement numérique sans multiplier les applications distinctes ni additionner les abonnements.
Pourquoi choisir Intego ONE Avancé ?
- Tarif réduit sur 2 ans : 82,49 € pour 24 mois au lieu de 109,99 €, soit 3,44 €/mois, avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé.
- Suite 4-en-1 native pour macOS : antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans une interface unique, optimisée nativement pour Apple Silicon comme pour Intel.
- Expertise Mac reconnue : plus de 30 millions d'appareils protégés, certification Apple, distinctions AV-TEST et AV-Comparatives à l'appui.
Intego ONE Avancé : quatre outils, une seule interface
L'antivirus d'Intego ONE Avancé analyse en temps réel l'ensemble des fichiers, téléchargements et pièces jointes, avec des définitions actualisées en continu pour contrer les menaces les plus récentes, qu'il s'agisse de logiciels malveillants, de spywares ou de publicités intrusives. Le pare-feu réseau intelligent surveille toutes les connexions entrantes et sortantes, bloque les accès non autorisés et prévient les tentatives d'intrusion, un avantage concret si vous travaillez depuis des cafés, des hôtels ou d'autres réseaux partagés.
SmartClean prend en charge la maintenance du système en supprimant le cache applicatif, les fichiers temporaires, les journaux système et les restes d'applications mal désinstallées, ce qui peut redonner de la réactivité à un Mac qui commence à ralentir. Dans son test d'Intego ONE, la rédaction souligne que la force de la suite réside précisément dans cette intégration profonde à macOS, pensée dès l'origine pour l'écosystème Apple et non portée depuis une solution Windows.
Intego ONE face aux alternatives : ce que ce choix implique
Des solutions comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 couvrent plusieurs plateformes à la fois, ce qui peut s'avérer plus rentable pour les foyers équipés de Mac, de PC Windows et d'appareils mobiles. Intego, lui, cible exclusivement l'écosystème Apple : c'est une force en termes d'optimisation native et de compatibilité macOS, mais un frein évident pour qui ne possède pas uniquement des appareils Apple.
✅ Les points forts
- Protection antivirus en temps réel, pensée nativement pour macOS avec mises à jour continues des définitions de sécurité
- Pare-feu réseau intelligent intégré à la suite, sans application tierce à installer séparément
- SmartClean pour libérer de l'espace disque et redonner de la réactivité au Mac au quotidien
- VPN inclus dans l'abonnement pour sécuriser les connexions sur les réseaux publics ou partagés
- Compatible Apple Silicon et Intel, avec une configuration système légère (2 Go de stockage suffisent)
❌ Les limites
- Consommation mémoire élevée lors des analyses complètes, relevée dans le test (autour de 1,3 Go pour le seul moteur anti-malware)
- Abonnement limité à un seul Mac dans cette formule, sans licence multi-appareils incluse
- Renouvellement automatique à 109,99 € tous les deux ans, à bien anticiper dans son budget
- Exclusivement macOS : aucune couverture pour Windows, Android ou iPhone, et un VPN basique comparé à des services dédiés
L'offre Intego ONE Avancé à 82,49 € est disponible en ce moment : vérifiez sa disponibilité avant la fin de la promotion.
Intego ONE Avancé coche les cases essentielles pour les utilisateurs Mac qui souhaitent centraliser leur sécurité numérique sans multiplier les abonnements : antivirus fiable, pare-feu réseau, nettoyeur système et VPN réunis dans une interface sobre, à un tarif qui descend sous les 3,50 € par mois sur deux ans. La certification Apple, combinée aux distinctions obtenues lors des évaluations indépendantes AV-TEST et AV-Comparatives, confirme que la suite repose sur des fondations solides et non sur une simple promesse commerciale.
L'offre sera moins pertinente si votre foyer est équipé de machines Windows ou d'appareils Android, ou si vous cherchez un VPN performant pour des usages exigeants : des suites multiplateformes seront alors mieux adaptées à votre configuration. Pour les utilisateurs mono-Mac soucieux de leur sécurité numérique et à la recherche d'une solution complète sans friction, cette promotion à 82,49 € pour deux ans mérite clairement votre attention avant son expiration.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT