La menace numérique ne contourne pas macOS : logiciels malveillants, adwares et tentatives d'intrusion ciblant les Mac se sont multipliés ces dernières années, et la protection native d'Apple ne suffit pas toujours face à des vecteurs d'attaque en constante évolution. Intego répond à ce besoin avec ONE Avancé, une suite complète disponible en ce moment à prix réduit sur le site d'Intego, qui regroupe antivirus en temps réel, pare-feu réseau, outil de nettoyage SmartClean et VPN dans un seul abonnement à 82,49 € pour deux ans, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Cette offre s'adresse en particulier aux utilisateurs d'un Mac sous macOS 12.4 ou version ultérieure, compatibles Apple Silicon et Intel, qui souhaitent sécuriser leur environnement numérique sans multiplier les applications distinctes ni additionner les abonnements.