Fondé en 1997, Intego est l'un des éditeurs dont la légitimité sur Mac n'est plus à établir, et Intego ONE représente la refonte la plus ambitieuse de sa gamme depuis des années : une application unique regroupant antivirus, pare-feu bidirectionnel, nettoyage SmartClean et VPN, là où l'ancienne suite X9 imposait jusqu'à cinq logiciels séparés.

La promotion de bienvenue ramène le tarif de la première année à 59,99 €, contre 79,99 € en temps normal, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Une fenêtre intéressante pour tester la suite dans ses conditions réelles sans s'engager sur le long terme.