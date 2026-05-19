Lancé en avril 2026 pour succéder à la suite X9, Intego ONE marque une nouvelle étape dans l'approche de l'éditeur : antivirus, pare-feu bidirectionnel, nettoyage et VPN réunis dans une seule application Mac. La formule Complete est disponible à 59,99 € la première année, soit 25 % de réduction sur le tarif de renouvellement habituel.
Fondé en 1997, Intego est l'un des éditeurs dont la légitimité sur Mac n'est plus à établir, et Intego ONE représente la refonte la plus ambitieuse de sa gamme depuis des années : une application unique regroupant antivirus, pare-feu bidirectionnel, nettoyage SmartClean et VPN, là où l'ancienne suite X9 imposait jusqu'à cinq logiciels séparés.
La promotion de bienvenue ramène le tarif de la première année à 59,99 €, contre 79,99 € en temps normal, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Une fenêtre intéressante pour tester la suite dans ses conditions réelles sans s'engager sur le long terme.
Pourquoi choisir Intego ONE ?
- Refonte complète de la gamme : Lancé en avril 2026, Intego ONE réunit antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN dans une interface unique, là où la suite X9 dispersait ces outils en plusieurs applications distinctes.
- Natif macOS, Apple Silicon et Intel : Conçu exclusivement pour Apple, compatible macOS 12.4 minimum, le logiciel n'est pas un portage Windows, ce qui lui confère une intégration système plus fine et des performances mieux maîtrisées.
- Tarif réduit à l'entrée : À 59,99 € la première année, soit environ 5 €/mois, avec 30 jours pour changer d'avis, le risque financier à l'essai reste mesuré avant d'accepter le renouvellement à 79,99 €/an.
Antivirus, pare-feu, VPN, SmartClean : le détail des modules d'Intego ONE
L'antivirus surveille en temps réel les fichiers et téléchargements, détectant aussi bien les menaces macOS que les malwares Windows susceptibles de transiter par votre machine vers d'autres appareils du réseau. Le pare-feu bidirectionnel offre un contrôle précis des connexions entrantes et sortantes, application par application, avec des statistiques de trafic consultables en temps réel, un niveau bien au-delà de ce que propose le pare-feu natif de macOS. SmartClean identifie les doublons et les fichiers inutiles pour libérer l'espace disque, tandis que le VPN adapte automatiquement le profil de sécurité selon le contexte de connexion, que vous soyez chez vous ou sur un hotspot public. Dans son test d'Intego ONE publié sur Clubic, la rédaction souligne l'interface claire et la bonne prise en main, tout en relevant que le moteur peut se montrer lourd en mémoire lors des analyses les plus approfondies.
Face à Bitdefender et Norton : ce qui distingue Intego ONE sur le marché Mac
Des suites comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac proposent une couverture multi-plateforme et intègrent souvent un gestionnaire de mots de passe absent d'Intego ONE, ce qui les rend plus polyvalentes pour les foyers qui mixent Mac, PC et smartphones. Intego ONE répond à une autre logique : une intégration macOS native, une interface pensée dans la logique Apple et une expertise de presque trente ans sur cette seule plateforme, des arguments qui font la différence pour un utilisateur exclusivement dans l'écosystème Apple.
✅ Les points forts
- Application unifiée : antivirus, pare-feu bidirectionnel, SmartClean et VPN dans un seul logiciel, sans modules séparés à gérer
- Conçu nativement pour macOS, compatible Apple Silicon et Intel, sans les compromis d'un portage Windows
- Pare-feu avec contrôle des connexions par application et statistiques de trafic en temps réel
- Près de trente ans d'expertise exclusive Mac, avec des mises à jour calibrées pour chaque version de macOS
- Première année à 59,99 € avec garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
❌ Les limites
- Compatibilité limitée à macOS : aucune protection pour les PC Windows, smartphones Android ou appareils iOS
- Le VPN est exclusivement disponible dans la formule Complete, les formules inférieures n'y ont pas accès
- Le moteur antivirus peut se montrer lourd en mémoire lors des analyses approfondies, selon le test de la rédaction Clubic
- Renouvellement automatique à 79,99 €/an à l'issue de la première année promotionnelle
L'offre à 59,99 € la première année est disponible sur le site Intego avec 30 jours pour se rétracter, pensez à vérifier qu'elle est encore active avant de vous engager.
Intego ONE Complete s'adresse avant tout aux utilisateurs Mac qui veulent une solution de sécurité complète et unifiée, sans gérer plusieurs abonnements ni plusieurs interfaces. À 59,99 € pour la première année, la proposition est cohérente : quatre modules bien intégrés dans une application pensée pour macOS, avec l'appui d'un éditeur historique sur la plateforme.
Si votre foyer comprend des PC Windows ou des appareils Android, Intego ONE ne couvrira qu'une partie de vos besoins. Pour un utilisateur fidèle à l'écosystème Apple avec un seul Mac à sécuriser, cette offre de lancement mérite clairement d'être étudiée avant le retour au tarif de renouvellement.
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