Contrairement à certaines solutions limitées, Avast ne se contente pas d’un simple scan antivirus. Le logiciel propose une protection en temps réel contre les virus, malwares et ransomwares, capable de détecter aussi bien les menaces connues que les attaques récentes grâce à des analyses comportementales. Dans les tests indépendants comme celui de Clubic ou il a été évalué 8/10, Avast obtient régulièrement des scores élevés en matière de sécurité, avec une détection très efficace des menaces, y compris les plus récentes.

Concrètement, cela signifie que le logiciel fonctionne en arrière-plan pour bloquer les fichiers suspects, surveiller les téléchargements et sécuriser la navigation sans intervention constante de l’utilisateur.