Intego est une référence historique dans l’univers de la sécurité macOS : contrairement à la plupart de ses concurrents qui adaptent leur logiciel Windows à l’environnement Apple, l’éditeur a bâti son offre nativement pour Mac dès le premier jour, ce qui se ressent dans la finesse d’intégration de chaque outil.

Avec Mac Premium Bundle X9, cinq modules cohabitent dans une seule formule : antivirus, pare-feu réseau, nettoyeur système, contrôle parental et sauvegarde personnelle. Disponible à 29,99 €/an pour 1 Mac, contre 84,99 € en temps normal, c’est une offre qui mérite qu’on s’y arrête, vous pouvez en profiter directement en passant par cette page officielle Intego.