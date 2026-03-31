En 2026, l’idée d’un Mac naturellement immunisé contre les cybermenaces appartient définitivement au passé. La suite Intego Mac Premium Bundle X9 est aujourd’hui accessible à 29,99 €/an au lieu de 84,99 € : l’occasion de faire le point sur ce qu’elle vaut vraiment.
Intego est une référence historique dans l’univers de la sécurité macOS : contrairement à la plupart de ses concurrents qui adaptent leur logiciel Windows à l’environnement Apple, l’éditeur a bâti son offre nativement pour Mac dès le premier jour, ce qui se ressent dans la finesse d’intégration de chaque outil.
Avec Mac Premium Bundle X9, cinq modules cohabitent dans une seule formule : antivirus, pare-feu réseau, nettoyeur système, contrôle parental et sauvegarde personnelle. Disponible à 29,99 €/an pour 1 Mac, contre 84,99 € en temps normal, c’est une offre qui mérite qu’on s’y arrête, vous pouvez en profiter directement en passant par cette page officielle Intego.
L’essentiel en bref :
- Intego Mac Premium Bundle X9 à 29,99 €/an au lieu de 84,99 €, soit 2,50 €/mois pour 1 Mac
- Suite 5-en-1 : antivirus VirusBarrier, pare-feu NetBarrier, nettoyeur Washing Machine, contrôle parental ContentBarrier et sauvegarde Personal Backup
- Noté 9,6/10 et classé n°1 du comparatif des meilleurs antivirus pour Mac en 2026
Cinq outils, un seul objectif : protéger votre Mac sous toutes ses coutures
Intego Mac Premium Bundle X9 n’est pas un simple antivirus habillé aux couleurs d’Apple. VirusBarrier, son moteur de protection, affiche des résultats de détection jugés excellents par les laboratoires indépendants AV-Test et AV-Comparatives, avec 100 % des menaces macOS connues identifiées. NetBarrier, son pare-feu intégré, surveille les connexions réseau entrantes et sortantes aussi bien à domicile que sur un Wi-Fi public, un point précieux pour les télétravailleurs régulièrement nomades.
Selon le comparatif de la rédaction Clubic en 2026, la suite se distingue par une interface pensée pour macOS, un impact mesuré sur les performances système et une administration du pare-feu d’une grande simplicité.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Ce que la suite apporte… Et ce qu’elle n’embarque pas
Washing Machine libère de l’espace disque en identifiant les fichiers inutiles, ContentBarrier permet de filtrer les sites et applications accessibles aux enfants, et Personal Backup facilite la récupération rapide des données en cas de plantage, cinq services qui évitent de cumuler autant d’abonnements séparés.
En revanche, contrairement à certaines suites concurrentes positionnées sur le segment premium, Intego ne propose ni VPN intégré ni gestionnaire de mots de passe dans cette formule.
✅ Les points forts
- VirusBarrier détecte 100 % des menaces macOS connues lors des tests indépendants AV-Test
- Suite conçue nativement pour Mac : interface fluide, intégration soignée à macOS sans portage Windows
- Cinq modules réunis dans un seul abonnement pour éviter la multiplication des logiciels
- NetBarrier actif sur tous types de réseaux, domicile comme Wi-Fi public
- Tarif compétitif à 29,99 €/an, avec des formules jusqu’à 5 Macs disponibles
❌ Les limites
- Aucun VPN ni gestionnaire de mots de passe inclus, là où Norton 360 ou Avira Prime en proposent
- Les alertes du pare-feu peuvent se montrer un peu trop fréquentes selon la rédaction Clubic
- La réduction s’applique uniquement au premier paiement : le renouvellement revient au tarif plein de 84,99 €/an
- Washing Machine ne peut pas fonctionner simultanément avec d’autres applications selon certains retours utilisateurs
Notre verdict
Intego Mac Premium Bundle X9 coche la plupart des cases pour un utilisateur Mac qui veut une protection sérieuse sans bricoler plusieurs abonnements distincts. La première place dans le comparatif avec 9,6/10 n’est pas le fruit du hasard : elle traduit une cohérence réelle entre la qualité de détection, la légèreté sur le système et une expérience pensée pour macOS de bout en bout. À 29,99 €/an, ce bon plan s’adresse en priorité aux familles avec des enfants, aux télétravailleurs nomades et à quiconque veut centraliser sécurité, maintenance et sauvegarde dans un seul outil.
En revanche, si votre usage se limite à un antivirus basique et que vous disposez déjà d’un VPN tiers, la formule Mac Internet Security X9, antivirus et pare-feu seuls, pourrait suffire à un tarif plus contenu. Mais si vous cherchez la couverture la plus complète du marché Mac à moins de 30 € pour la première année, l’offre actuelle mérite clairement votre attention.
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