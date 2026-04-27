En 2025, Cybermalveillance.gouv.fr a dépassé le seuil des 500 000 victimes assistées, un record. Dans ce contexte, une offre à -44 % sur Norton AntiVirus Plus pour 3 appareils n'est pas un bon plan comme les autres : la rédaction fait le point sur ce que ça couvre réellement, et ce que ça ne couvre pas.
Voici Norton AntiVirus Plus 3 appareils à 24,99 € la première année au lieu de 44,99 € sur norton.com.
Les chiffres publiés début 2026 par Cybermalveillance.gouv.fr sont sans appel : le phishing reste la menace numéro un en France, avec 108 000 demandes d'assistance en 2025, soit une hausse de 70% IT for Business. Dans ce contexte de montée en puissance des cybermenaces, Norton propose son offre AntiVirus Plus en promotion à 24,99 € pour la première année, couvrant jusqu'à 3 appareils, PC, Mac, smartphones ou tablettes.
C'est une entrée accessible dans l'écosystème de protection numérique de l'un des acteurs les plus installés du marché, avec une précision importante à garder en tête : ce tarif est celui de la première année, le renouvellement revenant ensuite à 44,99 €/an.
Pourquoi choisir Norton AntiVirus Plus 3 appareils ?
- 24,99 € la 1ère année pour 3 appareils (PC, Mac, iOS, Android), renouvellement à 44,99 €/an, à anticiper dans votre budget
- Protection antivirus en temps réel, pare-feu intelligent, gestionnaire de mots de passe et sauvegarde cloud PC inclus dans l'abonnement
- Promesse 100 % contre les virus : si Norton ne parvient pas à supprimer un virus, l'abonnement est intégralement remboursé
Antivirus, pare-feu, gestionnaire de mots de passe : ce que Norton AntiVirus Plus fait concrètement
Norton AntiVirus Plus couvre les fondamentaux de la protection numérique sur un seul abonnement. La protection en temps réel surveille les fichiers, les téléchargements et les connexions pour détecter virus, malwares et ransomwares avant qu'ils ne s'installent. Le pare-feu intelligent filtre le trafic entrant et sortant, utile notamment face aux tentatives d'intrusion silencieuses.
Le gestionnaire de mots de passe intégré permet de générer et stocker des identifiants robustes, une fonctionnalité concrète à l'heure où le piratage de compte figure parmi les menaces en forte croissance, avec des fraudes au virement qui se sont intensifiées de 170 % en 2025 selon le rapport de Cybermalveillance.gouv.fr CDSE.
La sauvegarde cloud pour PC complète l'ensemble, en conservant une copie de vos fichiers importants en cas d'attaque par ransomware, une menace qui, après une accalmie en 2024, repart à la hausse avec 2 700 demandes d'assistance enregistrées en 2025, en hausse de 10 %.
Norton AntiVirus Plus face au paysage des menaces réelles : utile, mais pas universel
Un antivirus reste un outil technique, pas un bouclier magique. La fraude au faux conseiller bancaire a bondi de 159 % pour atteindre 15 000 demandes d'assistance chez les particuliers en 2025 IT for Business, et ce type d'arnaque repose sur la manipulation humaine, pas sur un fichier malveillant qu'un antivirus pourrait intercepter.
Norton AntiVirus Plus est efficace contre les menaces logicielles : virus, chevaux de Troie, ransomwares, tentatives d'intrusion réseau. Il ne remplacera pas la vigilance personnelle face aux tentatives d'hameçonnage sophistiquées ou aux appels frauduleux.
✅ Les points forts
- Protection multi-appareils sur 3 terminaux : PC, Mac, smartphones et tablettes couverts sous un même abonnement
- Pare-feu intelligent + antivirus temps réel : deux couches de défense actives en permanence, sans configuration avancée requise
- Gestionnaire de mots de passe intégré : génération et stockage sécurisés, sans abonnement séparé à un service tiers
- Sauvegarde cloud PC : protection contre la perte de données en cas de ransomware ou de panne matérielle
- Promesse remboursement si virus non supprimé : engagement fort, rare dans la catégorie à ce tarif
❌ Les limites
- Prix de renouvellement à surveiller : 24,99 € la 1ère année, mais 44,99 €/an ensuite, soit le double ; à intégrer dans le calcul sur la durée
- Pas de VPN inclus dans cette formule AntiVirus Plus — il faut passer à une offre supérieure pour en bénéficier
- Sauvegarde cloud réservée aux PC Windows (hors mode S et processeurs ARM) : les utilisateurs Mac, iOS et Android n'y ont pas accès
- Efficacité limitée contre l'ingénierie sociale : phishing avancé, arnaques téléphoniques et faux conseillers bancaires restent hors du périmètre d'un antivirus
Voici Norton AntiVirus Plus 3 appareils à 24,99 € la première année au lieu de 44,99 € sur norton.com.
Norton AntiVirus Plus n'est pas la solution qui vous protégera de tout, et aucun logiciel ne le sera. Mais à 24,99€ pour couvrir 3 appareils en simultané, c'est une base de protection solide, signée par un acteur dont la fiabilité est éprouvée, à un moment où les menaces contre les particuliers n'ont jamais été aussi nombreuses ni aussi sophistiquées en France.
L'offre s'adresse clairement à ceux qui n'ont encore aucune protection active sur leurs appareils, ou qui jonglent entre plusieurs terminaux sans solution unifiée. Si vous cherchez un VPN inclus ou une surveillance du dark web, il faudra regarder vers les formules Norton 360 supérieures.
Et si le budget est votre critère numéro un, gardez en tête que le renouvellement annuel double le tarif de la première année, une donnée à intégrer avant de s'engager.
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