Norton AntiVirus Plus couvre les fondamentaux de la protection numérique sur un seul abonnement. La protection en temps réel surveille les fichiers, les téléchargements et les connexions pour détecter virus, malwares et ransomwares avant qu'ils ne s'installent. Le pare-feu intelligent filtre le trafic entrant et sortant, utile notamment face aux tentatives d'intrusion silencieuses.

Le gestionnaire de mots de passe intégré permet de générer et stocker des identifiants robustes, une fonctionnalité concrète à l'heure où le piratage de compte figure parmi les menaces en forte croissance, avec des fraudes au virement qui se sont intensifiées de 170 % en 2025 selon le rapport de Cybermalveillance.gouv.fr CDSE.

La sauvegarde cloud pour PC complète l'ensemble, en conservant une copie de vos fichiers importants en cas d'attaque par ransomware, une menace qui, après une accalmie en 2024, repart à la hausse avec 2 700 demandes d'assistance enregistrées en 2025, en hausse de 10 %.