Bitdefender propose ses solutions de cybersécurité à partir de 25 € la première année, avec trois niveaux d’offre bien distincts : Antivirus Plus, Total Security et Premium Security. Selon la formule choisie, on retrouve une protection antivirus avancée, une compatibilité multi-plateforme et, pour l’offre la plus complète, un VPN illimité inclus.
Quand on parle d’antivirus grand public, Bitdefender reste l’un des noms qui reviennent le plus souvent. Chez Clubic, nous continuons de le considérer comme l’un des meilleurs antivirus du marché grâce à la solidité de son moteur de détection, la qualité de sa protection contre les ransomwares et une interface qui reste lisible malgré la richesse fonctionnelle.
L’intérêt de la gamme actuelle, c’est qu’elle permet de choisir un niveau de protection adapté à ses besoins réels. Antivirus Plus vise les utilisateurs qui veulent l’essentiel sur Windows, Total Security s’adresse à ceux qui veulent couvrir plusieurs appareils sur plusieurs plateformes, tandis que Premium Security ajoute un vrai volet confidentialité avec VPN illimité et gestionnaire de mots de passe.
Pourquoi choisir Bitdefender ?
- Une référence historique de la cybersécurité grand public : Bitdefender reste très bien positionné sur la détection des menaces, la protection contre les ransomwares et la discrétion de son moteur au quotidien.
- Trois offres vraiment distinctes : Antivirus Plus, Total Security et Premium Security permettent de choisir entre une protection essentielle, une sécurité multi-appareils ou une suite plus complète avec vie privée renforcée.
- Un bon rapport couverture/prix : la gamme démarre à environ 25 € pour Antivirus Plus, passe autour de 50 € pour Total Security et monte vers 70 € pour Premium Security selon les promotions en cours.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Trois offres pour trois niveaux de protection
Bitdefender structure sa gamme de façon assez lisible. Bitdefender Antivirus Plus est la formule d’entrée, pensée avant tout pour les PC Windows. Elle couvre les menaces classiques, les malwares, les ransomwares et les attaques du quotidien, avec une base solide pour les utilisateurs qui veulent simplement bien protéger leur ordinateur sans multiplier les fonctions annexes.
Bitdefender Total Security constitue la formule la plus équilibrée pour beaucoup d’utilisateurs. Elle reprend la base de protection de l’éditeur, ajoute une couverture multi-plateforme sur Windows, macOS, Android et iOS, et prend en charge jusqu’à cinq appareils dans l’offre promotionnelle la plus courante. C’est aussi celle que beaucoup considèrent comme le meilleur compromis entre prix, couverture et richesse fonctionnelle.
Bitdefender Premium Security est la formule la plus complète. Elle reprend l’ensemble des fonctions de Total Security, mais y ajoute des outils orientés vie privée et confort d’usage, dont Bitdefender Premium VPN en illimité et un gestionnaire de mots de passe.
|Fonctionnalités
|Antivirus Plus
|Total Security
|Premium Security
|Antivirus / antimalware
|Oui
|Oui
|Oui
|Protection anti-ransomware
|Ou
|Oui
|Oui
|Plateformes couvertes
|Windows
|Windows, macOS, Android, iOS
|Windows, macOS, Android, iOS
|Nombre d’appareils
|Jusqu’à 3
|Jusqu’à 5
|Jusqu’à 5
|Gestionnaire de mots de passe
|Non mentionné dans l’offre de base
|Peut être inclus selon bundle ou promo
|Oui
|VPN inclus
|Version standard limitée
|Version standard limitée
|VPN Premium illimité
|Prix promo observé
|À partir de 24,98 € 01net
|À partir de 49,99 €
|À partir de 69,98 €
Le VPN inclus dans Bitdefender Premium Security change vraiment la proposition
Le vrai plus de Bitdefender Premium Security, c’est justement son VPN Premium inclus sans limite de trafic. Là où les versions standard de Bitdefender embarquent seulement un VPN bridé à 200 Mo par jour et par appareil, Premium Security débloque un accès complet, avec trafic illimité sur Windows, macOS, Android et iOS.
Concrètement, cela change beaucoup de choses. Le VPN chiffre l’intégralité du trafic Internet, protège les connexions sur Wi-Fi public et aide à préserver la confidentialité des activités en ligne, des téléchargements et des informations sensibles comme les mots de passe ou les données bancaires. C’est aussi ce qui donne à Premium Security une vraie logique “suite de sécurité et de confidentialité”, plutôt qu’un simple rôle d’antivirus renforcé.
À partir de 25 €, Bitdefender propose une gamme très bien structurée entre Antivirus Plus, Total Security et Premium Security. La première formule convient à ceux qui veulent l’essentiel sur Windows, la deuxième offre l’équilibre le plus rationnel en multi-appareils, et la troisième ajoute un vrai bonus de confidentialité avec VPN Premium illimité inclus.
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