Bitdefender structure sa gamme de façon assez lisible. Bitdefender Antivirus Plus est la formule d’entrée, pensée avant tout pour les PC Windows. Elle couvre les menaces classiques, les malwares, les ransomwares et les attaques du quotidien, avec une base solide pour les utilisateurs qui veulent simplement bien protéger leur ordinateur sans multiplier les fonctions annexes.

Bitdefender Total Security constitue la formule la plus équilibrée pour beaucoup d’utilisateurs. Elle reprend la base de protection de l’éditeur, ajoute une couverture multi-plateforme sur Windows, macOS, Android et iOS, et prend en charge jusqu’à cinq appareils dans l’offre promotionnelle la plus courante. C’est aussi celle que beaucoup considèrent comme le meilleur compromis entre prix, couverture et richesse fonctionnelle.

Bitdefender Premium Security est la formule la plus complète. Elle reprend l’ensemble des fonctions de Total Security, mais y ajoute des outils orientés vie privée et confort d’usage, dont Bitdefender Premium VPN en illimité et un gestionnaire de mots de passe.