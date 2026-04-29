Bitdefender Premium Security ne se limite pas à un antivirus enrichi d'options : c'est une plateforme de sécurité centralisée qui couvre cinq terminaux simultanément, sur tous les systèmes d'exploitation grand public. Le VPN intégré, sans restriction de trafic, change vraiment la donne pour quiconque travaille depuis des espaces partagés : cafés, hôtels, gares.

Les modules Scam Protection Pro et la sécurisation des boîtes mail répondent à des risques bien concrets, alors que les tentatives de phishing et les arnaques en ligne n'ont jamais été aussi sophistiquées.

Dans notre test de Bitdefender, la rédaction avait notamment salué la légèreté exceptionnelle du moteur d'analyse, qui protège en temps réel sans jamais peser sur les performances de la machine.