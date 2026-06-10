Renforcer sa cybersécurité est un objectif clé pour 2026, et la bonne nouvelle, c’est qu’une solution de cybersécurité adaptée vous permet de protéger vos appareils connectés du quotidien.
Avec plusieurs décennies d’expérience dans le domaine de la cybersécurité, Norton vous aide à accroître votre sérénité lorsque vous naviguez en ligne.
Avec sa suite Norton 360 Deluxe, vous obtenez des fonctionnalités adaptées à vos appareils du quotidien, que ce soit votre ordinateur, sous macOS, comme Windows, votre smartphone sous Android ou iOS, comme votre tablette.
Les points forts de Norton 360 Deluxe :
- Jusqu’à 5 appareils simultanément connectés
- Protection face aux arnaques par IA avec Safe Web
- Cyberconfidentialité renforcée grâce à Norton VPN
Norton vous aide concrètement à gagner en cybersécurité
Une solution adaptée pour 5 de vos appareils connectés simultanément
Facilitez-vous la vie, au quotidien, avec une suite de cybersécurité centralisée pour 5 de vos appareils connectés. Norton 360 Deluxe est pensée pour vous aider à gagner en autonomie face aux menaces en ligne.
Avec un antivirus discret pour les performances de votre appareil, mais redoutable face aux menaces en ligne, vous bénéficiez ainsi d’une expérience optimisée.
Alors que l’hameçonnage, ou « phishing », reste l’un des principaux enjeux de cybersécurité en France en 2026, Norton 360 Deluxe peut vous aider à identifier certaines arnaques en ligne, y compris celles générées à l'aide de l'intelligence artificielle (IA), grâce à sa fonctionnalité Safe Web.
Plus largement, Norton vous accompagne à chacune de vos navigations en ligne avec sa Protection en temps réel, et vous aide à prendre connaissance de toute nouvelle situation de manière efficace sur le tableau de bord de votre application Norton.
Même si vous n’êtes pas familier avec l’informatique, cela est tout simple avec Norton, qui vous propose des applications intuitives pour vos appareils connectés, composées de menus clairs.
Et si un virus est trop coriace à éliminer sur le moment, vous pouvez solliciter l’aide d’experts Norton avec la fonctionnalité Virus Protection Promise.
Un environnement numérique cohérent et rassurant
Votre suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe vous épaule également concernant vos identifiants. Le gestionnaire de mots de passe vous permet aussi bien de créer un identifiant robuste que de les conserver dans un coffre-fort dédié.
Avec sa fonctionnalité Dark Web Monitoring*, Norton vous aide également à prendre connaissance de fuites de sécurité pouvant concerner votre adresse mail. Cela vous permet ainsi de réagir efficacement et d’anticiper pour mieux protéger vos données sensibles.
Dans cette perspective, le réseau virtuel privé Norton VPN est un bon réflexe de cybersécurité à adopter avant chacune de vos navigations en ligne.
Cela vous permet d’établir une connexion chiffrant vos données, ce qui constitue une véritable couche de sécurité supplémentaire, qui plus est si vous êtes connecté à un réseau public.
Ainsi, pour vos communications, vos recherches, ou encore vos paiements en ligne, Norton VPN vous aide à accroître votre confidentialité en ligne, en quelques clics.
- moodPas d'essai gratuit
- devices5 appareils
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Une offre d’abonnement avantageuse est à saisir
Norton 360 Deluxe comporte d’autres fonctionnalités qui vous aident à rendre votre monde numérique plus sûr, y compris pour les plus jeunes, avec un contrôle parental par exemple.
Du côté de votre abonnement, Norton 360 Deluxe est disponible pour une durée d’un an, ou deux ans d’une traite, aux modalités suivantes, pour 5 appareils connectés simultanément :
- Souscription d'un an à 3,33 €/mois (-63 %)*
- Souscription de deux ans à 3,75 €/mois (-59 %)*
Les réductions sont calculées sur le prix de l’abonnement annuel en vigueur en juin 2026, soit 9,16 €/mois. C’est à ce tarif que vous pouvez, au-delà de votre première souscription, conserver votre suite Norton 360 Deluxe.
Notez qu’un renouvellement automatique, actif par défaut, vous permet de prétendre à la fonctionnalité Virus Protection Promise. Vous pouvez, néanmoins, moduler le renouvellement à votre guise.
Toutes les conditions relatives à Norton 360 Deluxe, notamment les fonctionnalités disponibles sur vos différents appareils connectés, sont à retrouver sur le site Web de Norton.
Son service client, francophone, est notamment joignable par téléphone en semaine, du lundi au vendredi, ou par mail. 60 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre souscription de long terme chez Norton.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
* Dark Web Monitoring n'est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou de l'abonnement choisi. Par défaut, la fonctionnalité examine uniquement votre adresse électronique et commence l'analyse immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour saisir davantage d'informations à des fins de surveillance.
* Les économies sont calculées par rapport au prix de renouvellement en vigueur. Les abonnements sont automatiquement renouvelés, sauf si le renouvellement est annulé avant la facturation. Voir les détails de l'abonnement sur le site Norton.