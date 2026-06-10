Votre suite de cybersécurité Norton 360 Deluxe vous épaule également concernant vos identifiants. Le gestionnaire de mots de passe vous permet aussi bien de créer un identifiant robuste que de les conserver dans un coffre-fort dédié.

Avec sa fonctionnalité Dark Web Monitoring*, Norton vous aide également à prendre connaissance de fuites de sécurité pouvant concerner votre adresse mail. Cela vous permet ainsi de réagir efficacement et d’anticiper pour mieux protéger vos données sensibles.

Dans cette perspective, le réseau virtuel privé Norton VPN est un bon réflexe de cybersécurité à adopter avant chacune de vos navigations en ligne.

Cela vous permet d’établir une connexion chiffrant vos données, ce qui constitue une véritable couche de sécurité supplémentaire, qui plus est si vous êtes connecté à un réseau public.

Ainsi, pour vos communications, vos recherches, ou encore vos paiements en ligne, Norton VPN vous aide à accroître votre confidentialité en ligne, en quelques clics.