C’est une révolution sur le marché des suites dédiées à votre sécurité en ligne que vient de lancer Avast.

En effet, jusqu’à présent, sa version gratuite d’Avast One vous limitait à un antivirus, comprenant une protection en temps réel contre les malwares, y compris les rançongiciels, ainsi qu’un accès aux bons conseils de l’Assistant Avast.

Désormais, et dès la version gratuite d'Avast One, vous pouvez créer une suite de cybersécurité selon vos besoins. L’Assistant Avast peut notamment aider les utilisateurs lorsqu’ils ont des doutes concernant un message suspect ou une offre en ligne.