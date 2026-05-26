Avast One renouvelle son offre gratuite dans le but de vous proposer une véritable suite de cybersécurité modulable. Découvrez dès maintenant les nouveautés à la une.
Avast One se veut notamment être une suite de cybersécurité particulièrement flexible, où vous choisissez vous-même les modules qui répondent à votre besoin.
Antivirus, performance de l’appareil, VPN, faites votre sélection selon vos besoins et évoluez vers une version plus complète d’Avast One.
Votre besoin en cybersécurité évolue, Avast fait de même
Composez votre suite adaptée à votre besoin dès à présent
C’est une révolution sur le marché des suites dédiées à votre sécurité en ligne que vient de lancer Avast.
En effet, jusqu’à présent, sa version gratuite d’Avast One vous limitait à un antivirus, comprenant une protection en temps réel contre les malwares, y compris les rançongiciels, ainsi qu’un accès aux bons conseils de l’Assistant Avast.
Désormais, et dès la version gratuite d'Avast One, vous pouvez créer une suite de cybersécurité selon vos besoins. L’Assistant Avast peut notamment aider les utilisateurs lorsqu’ils ont des doutes concernant un message suspect ou une offre en ligne.
De même, si vous constatez que vous avez besoin de faire évoluer votre niveau de confidentialité en ligne, vous pouvez opter pour un ajout du VPN d’Avast, SecureLine, dans votre suite de cybersécurité.
Une solution à la carte vous permet de gérer votre sécurité en ligne comme bon vous semble.
Offrez-vous le niveau de sécurité d’Avast
Depuis plusieurs décennies maintenant, Avast est l’une des références mondiales dans le domaine de la cybersécurité.
En choisissant les services d’Avast One, vous pouvez donc compter sur un antivirus puissant face aux menaces en ligne qui pourraient venir troubler votre quiétude.
Plus encore, Avast étoffe votre arsenal de défense face aux arnaques en ligne, toujours plus vicieuses. Fraude à l’IA, mais aussi au mail vérolé ou encore au SMS frauduleux, vous pouvez accroître votre sécurité en ligne à des niveaux variés, selon votre souhait.
Avast, avec sa suite Avast One, dépasse donc le modèle traditionnel de la solution comportant de nombreuses fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin.
Préparez-vous à passer un bel été connecté avec Avast One
Renforcez votre sérénité au quotidien… Gratuitement
Avast, ce n’est pas seulement un antivirus primé. La suite Avast One vous accompagne pour réserver vos vacances estivales, et pas seulement en dénichant de potentielles annonces fallacieuses ou des arnaques au paiement en ligne.
Vous optimisez vos performances sur vos appareils connectés du quotidien, que ce soit votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, avec une solution pensée pour nécessiter un nombre limité de ressources tout en fonctionnant correctement.
Sur la route des vacances, ou encore dans votre location d’été, vous pourrez accroître votre cybersécurité quotidiennement, même sur un réseau internet public. À l'aéroport, sur l'aire d’autoroute, au camping, à la gare, à l’hôtel ou même dans votre maison d'hôtes, profitez des différents services inclus dans Avast One en quelques clics.
Quelle version d’Avast One choisir ?
Pour le savoir, le plus simple, c’est encore de l’essayer. Ainsi, vous pouvez très bien commencer par créer la solution gratuite d’Avast One qui vous ressemble.
À l'usage, vous pourrez évoluer vers des éditions plus complètes d'Avast One, telles que Premium Security ou Ultimate, en profitant d’une réduction de - 60 % sur votre première année d’abonnement, calculée sur le prix de renouvellement potentiel.