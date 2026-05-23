Confier l’entretien de son Mac à un logiciel qui tourne en arrière-plan sans intervention régulière, c’est exactement ce que propose Intego ONE Complete, la dernière génération de suite de sécurité macOS lancée en avril 2026. Héritier de la suite X9, ce logiciel unifié regroupe un antivirus à analyse temps réel, un pare-feu bidirectionnel, un nettoyeur SmartClean et un VPN dans une seule application, sans avoir à jongler entre plusieurs interfaces ou abonnements séparés.

La formule Complete est disponible à 59,99 € pour la première année, soit 25 % de réduction sur le tarif habituel de renouvellement fixé à 79,99 €, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester l’ensemble sans engagement définitif.