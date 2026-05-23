Gérer la sécurité d’un Mac, mettre à jour les définitions antivirus, vider régulièrement les fichiers inutiles… autant de tâches que vous pourriez déléguer à un seul logiciel. Intego ONE Complete réunit antivirus actif en permanence, SmartClean automatisé et pare-feu bidirectionnel dans une application unifiée…
Voici Intego ONE Complete à 59,99 € au lieu de 79,99 €/an chez Intego, la suite qui automatise la protection de votre Mac !
Confier l’entretien de son Mac à un logiciel qui tourne en arrière-plan sans intervention régulière, c’est exactement ce que propose Intego ONE Complete, la dernière génération de suite de sécurité macOS lancée en avril 2026. Héritier de la suite X9, ce logiciel unifié regroupe un antivirus à analyse temps réel, un pare-feu bidirectionnel, un nettoyeur SmartClean et un VPN dans une seule application, sans avoir à jongler entre plusieurs interfaces ou abonnements séparés.
La formule Complete est disponible à 59,99 € pour la première année, soit 25 % de réduction sur le tarif habituel de renouvellement fixé à 79,99 €, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester l’ensemble sans engagement définitif.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Protection en temps réel sans intervention : l’antivirus surveille en continu vos fichiers et téléchargements, et les définitions se mettent à jour automatiquement sans que vous ayez à déclencher quoi que ce soit.
- SmartClean pour un Mac toujours propre : le module de nettoyage identifie les doublons, fichiers temporaires et données inutiles pour libérer de l’espace disque, à la demande ou de façon programmée.
- Une application unique, un seul abonnement : là où la suite X9 imposait jusqu’à cinq logiciels séparés, Intego ONE centralise antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN dans une interface unifiée, réduisant la complexité de gestion au quotidien.
Antivirus, nettoyage automatique, pare-feu et VPN : ce que fait réellement Intego ONE pour votre Mac
Une fois installé, Intego ONE travaille en fond de tâche : l’antivirus scrute les fichiers à l’ouverture et surveille les téléchargements, tandis que le pare-feu bidirectionnel contrôle les connexions entrantes et sortantes application par application, bien au-delà de ce que propose le pare-feu natif de macOS. SmartClean peut être configuré pour analyser le disque à intervalles réguliers et signaler les éléments à supprimer, doublons, fichiers temporaires et caches accumulés compris.
Le VPN, de son côté, ajuste automatiquement le profil de sécurité selon le type de réseau utilisé, une option appréciable en déplacement ou sur une connexion publique. Dans son analyse d’Intego ONE, la rédaction souligne la clarté de l’interface et la cohérence des modules, tout en notant que les analyses approfondies peuvent mobiliser davantage de ressources mémoire sur les configurations les plus anciennes.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 5 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
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Intego ONE face à Bitdefender et Norton : un choix d’écosystème avant tout
Des alternatives comme Bitdefender Total Security ou Norton 360 for Mac couvrent plusieurs systèmes d’exploitation et intègrent des fonctionnalités absentes d’Intego ONE, notamment un gestionnaire de mots de passe, ce qui les rend plus adaptées aux foyers qui mélangent Mac, PC et smartphones.
Intego ONE répond à une logique différente : une intégration native dans l’écosystème Apple, une interface pensée pour macOS et près de trente ans d’expertise exclusive sur la plateforme, ce qui fait toute la différence pour un utilisateur fidèle à un seul Mac.
✅ Les points forts
- Protection continue avec mise à jour automatique des définitions antivirus, sans intervention de l’utilisateurSmartClean pour identifier et supprimer les fichiers inutiles, manuellement ou de façon programmée, afin de libérer de l’espace disque efficacement
- Pare-feu bidirectionnel avec contrôle des connexions par application et statistiques de trafic en temps réel, bien plus précis que le pare-feu intégré de macOS
- VPN à adaptation contextuelle selon le type de réseau, inclus dans la formule Complete
- Interface unifiée regroupant quatre modules dans une seule application, compatible Apple Silicon et Intel
❌ Les limites
- Protection limitée à macOS : aucune couverture pour les PC Windows, smartphones Android ou appareils iOS
- Pas de gestionnaire de mots de passe intégré, contrairement à certains concurrents comme Bitdefender ou Norton
- Les analyses approfondies peuvent solliciter davantage de ressources mémoire sur les Mac les plus anciens, selon les observations de la rédaction
- Renouvellement à 79,99 €/an à l’issue de la première année promotionnelle, à anticiper dans le budget
Profitez encore de l’offre de lancement à 59,99 € la première année : Intego accorde 30 jours pour tester la suite et changer d’avis sans frais.
Intego ONE Complete s’adresse avant tout aux utilisateurs Mac qui préfèrent déléguer l’entretien de leur machine à un logiciel fiable, plutôt que de multiplier les vérifications manuelles. La combinaison antivirus temps réel, SmartClean et pare-feu actif en permanence constitue un argumentaire solide pour qui veut une sécurité opérationnelle sans effort quotidien, et la formule à 59,99 € la première année offre une fenêtre raisonnable pour évaluer la suite dans des conditions réelles.
Si votre foyer inclut des appareils Windows ou Android, ou si vous cherchez un gestionnaire de mots de passe intégré, Intego ONE ne suffira pas à couvrir l’ensemble de vos besoins. Pour un utilisateur ancré dans l’écosystème Apple avec un seul Mac à entretenir et protéger, cette offre de lancement mérite d’être étudiée avant le retour au tarif de renouvellement.
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