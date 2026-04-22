Le constat est simple : un internaute moyen jongle aujourd’hui entre deux à trois abonnements de sécurité distincts, souvent mal configurés et rarement mis à jour de façon cohérente. Avast Ultimate entend mettre fin à cette dispersion en regroupant antivirus, VPN illimité, nettoyage PC, anti-traçage et gestionnaire de mots de passe dans une interface unique.

En ce moment, l’abonnement 1 appareil tombe à 41,99 € pour la première année au lieu de 104,99 €, soit 63% d’économie réelle sur le tarif affiché, et la version 10 appareils descend à 51,99 € au lieu de 129,99 €. Si vous avez déjà repoussé ce passage à une suite complète faute de budget, l’offre Avast Ultimate est à consulter ici avant qu’elle ne remonte.