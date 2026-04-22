Vous dépensez chaque mois pour un antivirus, peut-être pour un VPN, et votre PC ralentit quand même ? Avast Ultimate réunit tout ça dans un abonnement unique, et la remise de 60% appliquée ce mois-ci fait tomber la facture à un niveau qu’on n’avait pas vu depuis longtemps. On a décortiqué l’offre pour vous.
Le constat est simple : un internaute moyen jongle aujourd’hui entre deux à trois abonnements de sécurité distincts, souvent mal configurés et rarement mis à jour de façon cohérente. Avast Ultimate entend mettre fin à cette dispersion en regroupant antivirus, VPN illimité, nettoyage PC, anti-traçage et gestionnaire de mots de passe dans une interface unique.
En ce moment, l’abonnement 1 appareil tombe à 41,99 € pour la première année au lieu de 104,99 €, soit 63% d’économie réelle sur le tarif affiché, et la version 10 appareils descend à 51,99 € au lieu de 129,99 €. Si vous avez déjà repoussé ce passage à une suite complète faute de budget, l’offre Avast Ultimate est à consulter ici avant qu’elle ne remonte.
Pourquoi choisir Avast Ultimate ?
- 63% de remise effective sur la première année : 41,99 € pour 1 appareil, 51,99 € pour 10 appareils, tous systèmes confondus (PC, Mac, Android, iOS)
- 5 outils en un seul abonnement : Avast Premium Security, VPN SecureLine sans limite de données, Cleanup Premium, AntiTrack et gestionnaire de mots de passe
- 9,1/10 dans son test et 100% de détection face aux malwares courants lors des derniers tests AV-TEST : les chiffres parlent d’eux-mêmes
Ce que vous obtenez concrètement avec Avast Ultimate
Derrière le mot “suite complète”, il y a des briques qui ont chacune une utilité bien distincte au quotidien. Le moteur antivirus d’Avast Premium Security affiche 100% de détection sur les menaces connues et 99,3% sur les attaques zero-day dans les derniers tests AV-TEST, avec un impact quasi nul sur les performances du système, noté 6/6 chez AV-TEST.
Le VPN SecureLine, lui, fonctionne sans restriction de bande passante, ce qui change tout par rapport aux VPN d’entrée de gamme qui brident la connexion au-delà d’un certain volume. La rédaction, dans son test complet d’Avast Ultimate, pointe également la qualité du module Cleanup Premium, particulièrement efficace sur les machines qui accumulent des années de fichiers inutiles et de démarrages lents.
Ce que les concurrents proposent au même prix, et pourquoi ça compte
Norton 360, Bitdefender Total Security ou Kaspersky Premium jouent dans la même catégorie et méritent d’être mis en regard avant de décider. Avast Ultimate se distingue sur deux points précis : le VPN illimité intégré d’emblée sans surcoût, et le module de nettoyage PC, deux fonctionnalités que la plupart des concurrents réservent à leurs formules les plus chères ou facturent en option.
✅ Les points forts
- Détection des menaces parmi les meilleures du marché, confirmée par les laboratoires indépendants AV-TEST
- VPN illimité en données et en durée, immédiatement utilisable sur tous les appareils de l’abonnement
- Cleanup Premium qui redonne un vrai coup de jeune aux PC vieillissants en quelques minutes
- Impact système minimal, même lors des analyses complètes en arrière-plan
- Couverture jusqu’à 10 appareils en simultané, PC, Mac, smartphones et tablettes compris
- Interface claire et centralisée, aucune expertise technique requise pour la prise en main
❌ Les limites
- Le tarif de renouvellement revient à 104,99 € dès la deuxième année : à anticiper absolument avant de s’engager
- Pas de contrôle parental natif, un manque réel pour les foyers avec des enfants, là où Norton ou Kaspersky l’intègrent nativement
- La politique de confidentialité du VPN repose sur la confiance accordée à Avast en tant qu’éditeur, un point qui peut freiner les profils les plus exigeants sur l’anonymat
- Le score zero-day a très légèrement reculé lors de la dernière session de tests AV-TEST, à 99,3% contre 100% historiquement
À 41,99€ la première année pour un appareil, ou 51,99 € pour en couvrir dix, Avast Ultimate représente une proposition difficile à contourner si vous cherchez à consolider votre sécurité numérique sans exploser votre budget. L’offre s’adresse clairement aux télétravailleurs exposés aux réseaux publics, aux foyers multi-appareils qui paient déjà plusieurs abonnements séparés, et à tous ceux qui ont un PC qui traîne la patte depuis quelques années.
En revanche, si vous n’utilisez qu’un seul appareil sécurisé, que vous n’avez jamais ressenti le besoin d’un VPN et que votre machine tourne au top, un antivirus seul vous suffira largement à moindre coût au renouvellement. Pour tous les autres, la fenêtre de prix est ouverte : autant en profiter avant qu’elle ne se referme.
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