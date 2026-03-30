En plus de quelques bons réflexes de cybersécurité, Surfshark One est une suite vraiment efficace sur 10 de vos appareils connectés.

Du côté de votre budget, plusieurs souscriptions sont disponibles. La plus intéressante est, à long terme, pour un abonnement de 27 mois. De fait, vous obtenez une réduction de -88 % par rapport au prix de la souscription au mois.

Ainsi, Surfshark One vous accompagne pour 2 ans + 3 mois à partir de 2,08 €/mois seulement.

En plus, avec les abonnements de longue durée, Surfshark vous offre une carte cadeau Calm Premium avec un abonnement allant de 3 mois, 6 mois, 1 an, à une souscription à vie.

Vous recevrez votre carte cadeau surprise 31 jours après votre abonnement chez Surfshark ; la seule condition est donc de ne pas résilier votre abonnement en utilisant la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Notez que cette carte cadeau ne se cumule pas avec un abonnement déjà en cours chez Calm.

La TVA peut s’appliquer à votre abonnement Surfshark One selon l’endroit où vous résidez. Enfin, au besoin et 24/7, le service client de Surfshark vous répond par chat, comme par mail.