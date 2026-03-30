Chaque année, des grands classiques aux dernières innovations, les pirates en ligne se creusent les méninges pour mieux vous piéger, quitte à recourir à l’aide de l’IA. Heureusement, des solutions existent pour vous accompagner au quotidien.
En plus de quelques bons réflexes de cybersécurité, Surfshark One est une suite vraiment efficace sur 10 de vos appareils connectés.
Du côté de votre budget, plusieurs souscriptions sont disponibles. La plus intéressante est, à long terme, pour un abonnement de 27 mois. De fait, vous obtenez une réduction de -88 % par rapport au prix de la souscription au mois.
Ainsi, Surfshark One vous accompagne pour 2 ans + 3 mois à partir de 2,08 €/mois seulement.
En plus, avec les abonnements de longue durée, Surfshark vous offre une carte cadeau Calm Premium avec un abonnement allant de 3 mois, 6 mois, 1 an, à une souscription à vie.
Vous recevrez votre carte cadeau surprise 31 jours après votre abonnement chez Surfshark ; la seule condition est donc de ne pas résilier votre abonnement en utilisant la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Notez que cette carte cadeau ne se cumule pas avec un abonnement déjà en cours chez Calm.
La TVA peut s’appliquer à votre abonnement Surfshark One selon l’endroit où vous résidez. Enfin, au besoin et 24/7, le service client de Surfshark vous répond par chat, comme par mail.
Les points forts de Surfshark One :
- Alternative ID inclus
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Les arnaques se démultiplient, votre vigilance est de mise
Les pirates en ligne ne sont, de fait, jamais avares en ingéniosité lorsqu’il s’agit d’essayer de vous piéger. Et pour cause, selon Cybermalveillance.gouv.fr, pas moins de 60 % des Françaises et des Français ont été confrontés à de l’hameçonnage, également connu sous son nom anglais de phishing, en 2025.
Parmi les dernières tendances du côté des arnaques en ligne, les faux redressements obtiennent une belle place. Une vaste arnaque, dans la continuité de la consultation par un pirate en ligne du fichier FICOBA, sévit depuis dans l’Hexagone sur le modèle de l’ingénierie sociale.
L’objectif est de jouer sur la peur et le stress, avec, pour les hackers, de potentiels gains financiers à la clef, en annonçant de fausses amendes à rembourser dans les 24h.
Autre arnaque non négligeable à l’approche des vacances de Pâques, voire par anticipation des congés d’été, les fausses annonces de location pullulent. Là encore, l’objectif pour les personnes malveillantes qui se cachent derrière ces annonces, est de vous causer un préjudice financier.
Enfin, toujours selon Cybermalveillance.gouv.fr, les grands classiques restent de mise. Faux message de renouvellement d’une carte Vitale, aux prestations de la CAF, sans compter les colis non livrés, votre vigilance doit rester de mise.
Et pour vous accompagner au quotidien, miser sur une suite de cybersécurité telle que Surfshark One peut vraiment faire la différence de votre côté.
Voici 3 alliés de poids face au hameçonnage avec Surfshark One
Parmi les fonctionnalités qui sont incluses dans votre suite de cybersécurité Surfshark One, il y a notamment un outil dédié à la lutte contre les arnaques reçues par mail.
Avec son moteur d’analyse basé sur une intelligence artificielle, le Détecteur d’email frauduleux passe au peigne fin le contenu que vous recevez pour dénicher, notamment, tout lien frauduleux, ou tentative de vous abuser.
Plus encore, Surfshark One vous aide à protéger votre adresse mail grâce aux alias. Demandez tout simplement à Surfshark de générer pour vous une identité numérique de circonstance, avec, entre autres, une adresse mail masquant votre véritable courriel.
Ainsi, en renseignant cette adresse de substitution, vous recevrez les communications que vous souhaitez, car cette dernière est reliée à votre boîte, mais en cas de fuite notamment, les pirates ne pourront pas obtenir votre véritable adresse. Alternative ID a un fonctionnement aussi simple qu’il est efficace.
Enfin, connectez-vous systématiquement, avant toute navigation en ligne, à Surfshark VPN. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché selon l’avis indépendant de Clubic sur ce VPN.
Choisissez l'un des 4500 serveurs disponibles, répartis dans pas moins de 1000 pays, pour chiffrer vos informations de navigation, dont, par exemple, votre adresse mail lorsque vous avez à l’employer.
Selon votre besoin, vous pouvez profiter d’un test complet, toujours réalisé en toute indépendance, sur la suite de cybersécurité Surfshark One.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré