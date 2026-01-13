max6

Il y aurait donc encore des possesseurs de cartes vitales (depuis des années et des années) qui ne sauraient pas que:

la carte ne se renouvelle pas mais est mise à jour

qu’en cas de casse ou de perte c’est le client qui fait une demande de renouvellement

que cette carte est gratuite et cela depuis le début

On fini par naviguer en plein délire parce que là, franchement, cliquer sur le lien du mail alors qu’en plus on leur répète depuis au moins 10 ans sur tous les ton qu’il ne faut jamais le faire, c’est à désespérer de ce qui se trouve entre la chaise et le clavier.