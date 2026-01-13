Une arnaque au phishing usurpe l'identité d'Ameli et de l'Assurance Maladie, avec une fausse carte vitale. La campagne, signalée par des Français vigilants, vise à dérober coordonnées bancaires et données personnelles.
Depuis le début de l'année, une nouvelle vague de phishing, très sophistiquée, vise les détenteurs de la carte Vitale. Les escrocs utilisent un message aux couleurs d'Ameli pour annoncer l'arrivée et l'ouverture de la commande de la carte Vitale 2026. Avec les boutons cliquables, la FAQ rassurante et le design léché, tout y est pour paraître crédible aux yeux des assurés. Mais il faut toujours se méfier des apparences.
Une campagne de phishing qui usurpe particulièrement bien l'identité d'Ameli
L'arnaque en question mise tout sur le réalisme. Les victimes reçoivent un e-mail depuis « contact[@]ameli.com », qui ressemble à s'y méprendre à un vrai message officiel, avec les mêmes couleurs jaune, bleu et rose qu'Ameli, la même mise en page. Le message d'accroche est plus qu'incitatif.
« Votre carte Vitale 2026 est prête à être expédiée », comme le dénoncent pas moins de 160 Français sur une plateforme gouvernementale, ou « la nouvelle carte Vitale 2026 est disponible », peut-on lire dans un message relayé par Pierre Piveteau, le CEO de CyberVeille, qui fait sans doute office de seconde vague de cette campagne frauduleuse.
Le message va évidemment plus loin, puisqu'il réclame une action immédiate des destinataires. Selon le témoignage de senga49, publié le 5 janvier sur Services Publics+, le texte précise : « votre carte Vitale 2026 est prête à être expédiée. Vérifiez vos coordonnées postales et bancaires, confirmez votre adresse de livraison. » Un gros bouton « Commander ma carte » (qui devient « Je commande ma carte » dans la nouvelle version, arrive en haut du message.
Une section « Questions fréquentes », qui fait office de FAQ, a carrément été pensée par les arnaqueurs, pour écarter les doutes des utilisateurs méfiants. « Ma carte actuelle est-elle toujours valable ? Oui, jusqu'à sa date d'expiration », répond faussement le faux site. Dès le 6 janvier, une porte-parole de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) a dû confirmer sur la plateforme « qu'il s'agit d'un contact frauduleux ».
Trois indices qui permettent de démasquer l'arnaque
Parmi les incohérences du message des escrocs, Pierre Piveteau rappelle qu'« il n'y a pas de date d'expiration pour une carte Vitale ! » Le concept même de « carte Vitale 2026 » est une fiction. Les vraies cartes sont valables sans limite dans le temps, sauf dysfonctionnement technique. L'Assurance Maladie ne lance d'ailleurs jamais de campagnes massives par e-mail ou SMS pour un renouvellement généralisé. Les démarches légitimes passent uniquement par votre compte ameli.fr, un rappel bien utile.
Autre alerte, l'adresse e-mail en « .com ». Le domaine officiel d'Ameli est exclusivement « ameli.fr », jamais « .com ». Cette extension trahit l'origine frauduleuse du message, même si le reste du visuel est impeccable. Un détail minuscule qui peut vous sauver de gros ennuis.
Enfin, citons la demande de coordonnées bancaires, comme énimène anomalie. L'obtention d'une carte Vitale est totalement gratuite. Ameli ne vous demandera jamais vos informations bancaires pour ce service. Si vous avez cliqué et saisi vos données, contactez immédiatement votre banque, changez vos identifiants Ameli et déposez plainte. Vous pouvez signaler ces tentatives sur la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr.