L'Assurance maladie a décidé de lancer un nouveau système de notification par e-mail qui permettra, tous les dix jours, de pousser les utilisateurs à bien vérifier leurs remboursements de santé, pour lutter contre la fraude.
Préparez-vous à du changement dans votre boîte e-mail. Après l'arrêt de travail au format papier surprotégé d'éléments de sécurité, l'Assurance maladie a lancé, il y a quelques jours, sa nouvelle offensive anti-fraude, qui consiste à « bombarder » chaque assuré d'e-mails de notification dès lors qu'un remboursement est effectué, avec une fréquence d'envoi fixée à dix jours. Si l'Assurance maladie chercher à sensibiliser le public sur le coût réel de notre système de santé, elle espère surtout mobiliser les Français dans la traque aux facturations frauduleuses.
L'Assurance maladie vous pousse vers votre compte Ameli régulièrement
Les nouveaux mails envoyés par l'Assurance maladie ne vous assommeront pas de détails comptables, ce n'est pas le but. Leur mission est plus subtile, puisqu'ils vous pousseront gentiment vers votre espace Ameli pour consulter vous-même l'historique des paiements effectués à votre nom.
Le déficit colossal de 13,8 milliards d'euros de l'Assurance maladie justifie en partie cette nouveauté. Le système de santé français dépense chaque jour plus de 600 millions d'euros, et sur chaque tranche de 1 000 euros dépensés, 54 euros correspondent au déficit. Marc Scholler, directeur délégué en charge de la lutte contre la fraude à l'Assurance maladie, pointe du doigt dans Le Parisien le phénomène pernicieux du tiers payant généralisé, qui crée l'illusion de gratuité totale. Résultat ? Personne ne regarde vraiment ses relevés, et les anomalies passent inaperçues, souvent dans l'indifférence générale.
Le temps où l'on considérait les remboursements comme une abstraction administrative lointaine pourrait être révolu. L'Assurance maladie veut faire de chaque assuré une sorte de gardien vigilant du système. Un changement presque culturel, qui passe par la contrainte douce de notifications régulières.
Plus de 70% des fraudes médicales commises par les professionnels de santé eux-mêmes
En 2024, l'Assurance maladie a détecté et bloqué 628 millions d'euros de paiements indus. Ces fraudes proviennent dans plus de 70 % des cas de professionnels de santé eux-mêmes, et non des patients. On parle ici d'actes médicaux totalement fictifs, facturés alors qu'ils n'ont jamais été réalisés, ou de surfacturations monumentales pratiquées en toute discrétion.
Marc Scholler raconte l'anecdote d'un patient qui se rend dans un centre dentaire pour un simple détartrage facturé 40 euros. Hasard ou réflexe de vérification, il consulte son compte Ameli deux jours plus tard et découvre, stupéfait, qu'on lui a imputé 8 000 euros de prothèses dentaires jamais posées. Sans sa vigilance, la fraude serait passée comme une lettre à la poste dans le système.
C'est précisément ce type d'escroquerie que l'Assurance maladie veut éradiquer. Une procédure de signalement a donc été pensée pour être ultra-accessible. Une fois sur votre compte Ameli, si vous repérez une anomalie, il suffit d'interroger le chatbot en bas à droite de l'écran. Vous tapez alors « Remboursement des soins », et plusieurs s'options s'affichent, dont « Signaler un acte médical ou un soin non réalisé », sur laquelle vous devez cliquer, pour donner plus de détails à l'Assurance maladie.
Dès le premier trimestre 2026, ce processus sera encore simplifié, avec un bouton de signalement directement intégré à la rubrique « Mes paiements » d'Ameli.