jvachez

Faudrait aussi des intitulés plus clairs. J’ai des remboursements qui sont faits à ce qu’ils appellent un prestataire et un hôpital, difficile à savoir ce qui est vraiment remboursé. C’est juste écrit AUTR.ACC.TRAI.DOM. Il peut en y avoir 5 dans un mois avec cet intitulé. Ca doit être normal car j’étais chez un autre prestataire avant il y avait aussi ce genre de truc. Mais impossible de contrôler quoi que ce soit.

Même pour la pharmacie c’est aussi incompréhensible c’est toujours accompagné d’un HONOR. DISPENS