MisterDams

Il y a un point qui ne change pas : on peut se partager la carte vitale si on partage le téléphone. La biométrie n’a jamais garantie un utilisateur unique, simplement une concordance entre un doigt habilité et la personne qui le pose sur le lecteur.

En tout cas, j’ai jamais réussi à m’en servir, elle n’a jamais été acceptée dans les endroits où j’ai demandé (laboratoire d’analyse, cabinet dentaire, pharmacie…)