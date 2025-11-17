La carte Vitale arrive sur les téléphones portables partout en France dès ce mardi 17 novembre. Vingt-huit millions d'assurés peuvent l'activer sans passer par France Identité, mais gare aux bugs et aux pharmacies non équipées.
L'Assurance maladie généralise l'accès à la carte Vitale dématérialisée sur l'ensemble du territoire français dès ce mardi 18 novembre 2025. Après des mois de test dans la moitié des départements, notamment sans l'Île-de-France, la procédure d'activation par reconnaissance faciale devient accessible partout. Au total, 28 millions d'assurés supplémentaires peuvent désormais basculer vers cette version numérique. Mais nous préférons vous prévenir : entre les bugs techniques et les professionnels de santé qui ne sont pas encore équipés, vous pourriez tomber sur quelques gros cailloux en chemin.
La carte Vitale dématérialisée, un déploiement national après des mois de test
Depuis juin dernier, la moitié des départements français bénéficiait de cette option de numérisation, le tout en suivant une procédure de vérification sur l'application carte Vitale. L'Île-de-France, notamment, attendait son tour dans l'ombre des tests. 1,8 million de pionniers ont déjà franchi le cap, et ils ne sont que 500 000 à passer par France Identité. Aux yeux de l'Assurance maladie, c'est insuffisant.
Thomas Fatôme, le patron de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, assume ce démarrage en douceur dans Le Parisien. « Il est normal que cela démarre progressivement », convient-il. Mais avec ce nouveau palier, il « pense que le rythme va accélérer ». Le dirigeant l'affirme, « la santé ne doit pas être en retard sur le reste » des usages numériques quotidiens.
Mais concrètement, comment ça marche cette carte Vitale dématérialisée ? Après avoir téléchargé l'application et renseigné son numéro de Sécurité sociale, deux options s'offrent aux assurés. Soit passer par France Identité, soit suivre une procédure de vérification incluant une reconnaissance faciale. Une fois activée, la carte se présente directement chez le professionnel à l'aide d'un QR code ou en passant par la technologie NFC, comme vous le feriez avec carte bancaire sans contact.
En utilisant une carte Vitale dématérialisée, il en serait fini du risque d'oublier sa carte physique à la maison. Votre téléphone, toujours en poche, sera votre nouveau passeport santé. Récupérer ses médicaments en pharmacie ou finaliser une consultation médicale se fait désormais d'un simple geste, sans fouiller dans son sac ou au fond de sa poche.
Des professionnels encore trop peu équipés
Bon, si l'idée de la carte Vitale dématérialisée nous emballe, il y aura forcément des couacs. Sur les boutiques d'applications, les retours s'avèrent mitigés. « J'ai abandonné après plusieurs tentatives d'enregistrements infructueuses », tacle un internaute. Un autre n'y va pas par quatre chemins et dit carrément n'avoir « jamais vu un système aussi m...dique ». Le coupable ? L'étape de reconnaissance faciale contrôlée par un humain, obligatoire sans France Identité.
Thomas Fatôme le reconnaît, « c'est assez inédit d'avoir une telle phase et ce n'est pas habituel pour les usagers. C'est vrai qu'il faut une bonne connexion au réseau, un téléphone pas trop ancien ». Un médecin-testeur de la carte dématérialisée reconnaît qu'en utilisant « trois ou quatre fois par semaine » le dispositif, celui-ci a parfois des soucis.
L'équipement des professionnels permettra forcément à cette carte Vitale d'un nouveau genre de prendre son vol. En France, deux tiers des pharmacies et un quart des médecins ont déjà utilisé l'application au moins une fois. En Île-de-France, où se concentrent le plus grand nombre de patients, ces proportions s'effondrent. Une pharmacie sur deux et un praticien sur huit seulement l'ont adoptée. La route est encore longue.