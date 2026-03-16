Orange Cyberdefense alerte sur une intensification du phishing qui touche les allocataires de la CAF, la Caisse d'allocations familiales. Des pirates ont publié, à la fin de l'année précédente, une immense base de données comportant les données de nombreux bénéficiaires de la CAF, provenant sans doute d'un prestataire de l'organisme français. Le problème, c'est que depuis sa publication, les fraudeurs peaufinent des messages de plus en plus difficiles à démasquer, capables de tromper même les internautes les plus prudents. Patricia Yanni, analyste en cybercriminalité chez Orange Cyberdefense, a décortiqué la campagne malveillante du moment.