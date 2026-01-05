Orange Cybersecure met à disposition des internautes un outil gratuit pour vérifier la fiabilité des liens suspects. Il a déjà largement été éprouvé, avec 530 000 vérifications effectuées contre le phishing et les arnaques en ligne.
Les solutions contre les tentatives de phishing ne sont jamais trop nombreuses, voilà pourquoi Orange Cyberdefense propose un service de vérification d'URL, accessible à tous les internautes. Le portail cybersecurite.orange.fr analyse en temps réel ou après examen manuel d'un expert la fiabilité des liens reçus par SMS, e-mail ou messagerie. Le système, qui cumule déjà plus de 530 000 vérifications, combine scan algorithmique automatique et expertise humaine pour détecter les sites frauduleux, et protéger les utilisateurs.
Voici comment Orange analyse vos liens suspects
Comment fonctionne cet outil d'Orange ? Pour l'utiliser, rendez-vous sur cybersecurite.orange.fr, où vous pouvez coller l'URL suspecte dans le champ prévu, et laisser le système faire son travail. Si l'outil est gratuit et utilisable sans inscription, il est possible de recevoir les résultats détaillés de l'analyse, en échange de la création d'un compte Orange. Une fois le lien soumis, deux scénarios se dessinent selon que l'URL est connue ou non.
Le premier cas de figure, c'est lorsque le lien soumis figure déjà dans la base d'Orange Cyberdefense. La réponse tombe alors en quelques secondes. Le message « ce lien ne semble pas suspect » s'affiche en vert, ou au contraire un avertissement vous met en garde. Pas d'attente, pas de complication, juste une réponse claire et nette.
L'autre scénario intervient si votre lien est inédit pour le système. Les algorithmes effectuent d'abord un premier balayage automatique. Et si rien de flagrant n'émerge, un analyste en cybersécurité d'Orange Cyberdefense prend le relais pour une inspection minutieuse. Le délai annoncé peut aller de six à douze heures maximum. Dans les faits, les résultats arrivent souvent bien avant, parfois en six heures seulement, comme ce fut le cas lors de notre essai.
Un historique consultable et une base qui s'enrichit grâce aux tests des internautes
Chaque vérification vient nourrir l'écosystème collectif de protection. Quand vous testez un nouveau lien, l'analyse qui en découle alimente la base partagée. Les prochains internautes qui tomberont sur cette même URL bénéficieront ainsi d'une réponse instantanée, au lieu de ronger leur frein pendant des heures. La vigilance de chacun profite ainsi à tous.
Orange Cybersecure ne se limite pas à la vérification ponctuelle. Le portail propose aussi un historique personnel des liens testés, accessible directement en ligne, soumis à la possession d'un compte Orange. Vous pouvez y retrouver vos anciennes vérifications, avec leur verdict et la date de soumission. Pratique, pour garder une trace ou à nouveau examiner un lien dont vous aviez douté il y a quelques semaines.
Au-delà du test gratuit, Orange, qui vient de s'offrir l'ancien patron de l'ANSSI Guillaume Poupard, commercialise un Pack Cybersecure à 7 euros par mois. La formule payante bloque automatiquement les menaces et filtre les appels indésirables. Mais l'essentiel reste accessible sans débourser un centime : la vérification d'URL, ouverte à tous, sans condition d'abonnement ni de fidélité. Et c'est tant mieux.