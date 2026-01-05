Orange Cybersecure ne se limite pas à la vérification ponctuelle. Le portail propose aussi un historique personnel des liens testés, accessible directement en ligne, soumis à la possession d'un compte Orange. Vous pouvez y retrouver vos anciennes vérifications, avec leur verdict et la date de soumission. Pratique, pour garder une trace ou à nouveau examiner un lien dont vous aviez douté il y a quelques semaines.