Le groupe Orange a jeté son dévolu sur Guillaume Poupard, aujourd'hui chez Docaposte mais surtout connu pour son passage très réussi à la tête de l'ANSSI, l'agence française cyber. Il rejoindra l'opérateur dans les prochaines semaines.
Depuis qu'il a quitté son poste de directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) fin 2022, Guillaume Poupard a été souvent courtisé, jusqu'à être annoncé comme ministre potentiel. Mais depuis début 2023, celui qui est aussi docteur en cryptographie fait les beaux jours de Docaposte, la filiale numérique de La Poste. Le voilà désormais annoncé chez Orange, par nos confrères de l'Informé.
Avec Guillaume Poupard, Orange mise sur la souveraineté numérique
Guillaume Poupard s'apprête à quitter Docaposte après trois ans de bons et loyaux services. L'entreprise du groupe La Poste lui a permis d'éviter le pantouflage et de « rester dans le coup ». Après huit années à diriger l'ANSSI, l'agence française de cybersécurité, cette transition était sans doute bienvenue. Trois ans plus tard, le voilà parti pour emprunter un autre chemin.
Comme l'indiquent nos confrères, Guillaume Poupard prend la direction d'Orange, premier opérateur télécom français. Au sein du géant, le polytechnicien sera directement rattaché à la patronne Christel Heydemann, en tant que Chief Trust Officer (traduisez littéralement directeur général de la confiance). Orange confirme qu'il « aura pour mission de définir et incarner la stratégie du groupe Orange et de permettre une accélération de nos offres cybersécurité, cloud et IA de confiance ». Un poste clé, pour un acteur qui, comme ses concurrents, n'a pas été épargné par les cyberattaques. Il aura aussi un rôle au sein du fonds Orange Ventures.
Depuis juillet, Guillaume Poupard copréside le Conseil national de l'IA et du Numérique avec Anne Bouverot. Il siège aussi au conseil d'administration de Sekoia.io, l'un des fleurons français de la cybersécurité, depuis janvier 2024. Des fonctions qui pourraient créer quelques frictions avec ses nouvelles responsabilités chez l'opérateur historique.
Un rôle assez élargi au sein d'Orange
Alors, quel sera le rôle de Guillaume Poupard chez Orange, lui qui prendra son poste le 1er février 2026 ? Dans le détail, il endossera un rôle d'ambassadeur institutionnel et commercial, pilotera la roadmap des offres de confiance et souveraineté, et coordonnera les investissements d'Orange Ventures. Ce fonds de 350 millions d'euros a déjà financé une cinquantaine de start-up.
Orange espère en tout cas retrouver des couleurs sur la cybersécurité. En pleine montée des cybermenaces, l'opérateur veut devenir un acteur majeur du cloud de confiance et de la souveraineté numérique. L'arrivée de Guillaume Poupard, qui a aussi participé à la création du Campus Cyber (Paris La Défense) cher à Emmanuel Macron, envoie un signal fort.
Chez Orange, l'expert ne sera pas complètement en terre étrangère. Il y retrouvera Olivier Bonnet de Paillerets, ex-numéro deux de la DGSE, où ils s'étaient croisés. Ce dernier est aujourd'hui vice-président exécutif chargé des technologies et du marketing d'Orange Cyberdefense. Une connivence qui facilitera l'ntégration de Guillaume Poupard.