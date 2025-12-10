Comme l'indiquent nos confrères, Guillaume Poupard prend la direction d'Orange, premier opérateur télécom français. Au sein du géant, le polytechnicien sera directement rattaché à la patronne Christel Heydemann, en tant que Chief Trust Officer (traduisez littéralement directeur général de la confiance). Orange confirme qu'il « aura pour mission de définir et incarner la stratégie du groupe Orange et de permettre une accélération de nos offres cybersécurité, cloud et IA de confiance ». Un poste clé, pour un acteur qui, comme ses concurrents, n'a pas été épargné par les cyberattaques. Il aura aussi un rôle au sein du fonds Orange Ventures.