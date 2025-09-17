Mais que se passe-t-il chez Orange ? Dans la foulée du lancement d'une application mobile inédite qui permet à des dizaines de milliers de personnes de bénéficier d'une 5G gratuite temporairement, l'opérateur a présenté aux représentants de son personnel l'ampleur de sa prochaine mutation interne. Le géant des télécoms français s'apprête à repenser son fonctionnement hexagonal, avec un projet qui concernerait un peu plus de 20 000 de ses salariés, comme le révèle notre confrère du Monde. Derrière la promesse d'optimisation du quotidien, les syndicats redoutent une volonté de faire des économies.