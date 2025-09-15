AlexLex14

Salut

Oui, tu as raison, ça pourrait venir de là.

Mais jusqu’à récemment, j’avais encore de la 5G depuis mon domicile chez SFR. Et pour une raison que j’ignore (repositionnement d’une antenne peut-être ?), je plafonne en 4G. Mais lorsque j’avais fait, il y a quelques mois, des tests de ma connexion SFR en 5G, je tournais autour de 100, 150 Mbit/s en descendant, une 20n de Mbit/s en montant de mémoire. C’était pas fou pour de la 5G…

Après, perso, j’ai un débit de folie sur le fixe, donc le mobile reste un appui en cas de coupure. Ce que j’ai aujourd’hui à dispo me convient.