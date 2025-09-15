Pour promouvoir l'eSIM et la qualité de son réseau 5G, Orange a eu la bonne idée de lancer une application qui permet de profiter, sans débourser un euro, de 20 Go d'Internet mobile sans avoir à changer d'opérateur.
Ce lundi 15 septembre, je reçois un communiqué d'Orange relayant une annonce ô combien intéressante. L'opérateur « propose de tester gratuitement la qualité de son réseau mobile sans besoin de changer d'opérateur », écrit-t-il. La firme propose carrément aux 50 000 premiers inscrits qui auront téléchargé l'application Orange Hello 5G de profiter sans payer, sans s'abonner ni autre conséquence d'une eSIM de 20 Go, à valoir pendant 31 jours. J'ai fait le test, et devinez quoi ? Ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien.
Orange sort le grand jeu avec un forfait mobile 5G gratuit pendant un mois
La sortie imminente de l'iPhone Air, le premier téléphone d'Apple sans SIM physique et exclusivement avec eSIM, semble booster l'imagination des opérateurs. J'en veux pour preuve les efforts de gratuité à l'activation de l'eSIM pour l'achat d'un smartphone chez Orange, Free Mobile ou Bouygues Telecom.
Mais je vous parle aujourd'hui d'Orange Hello 5G. Il s'agit d'une application, que vous pouvez télécharger librement et qui vous permet, en échange de votre nom, de votre prénom et d'une adresse e-mail valide, d'activer une eSIM sur votre téléphone portable, et de tester la 5G d'Orange. Comme il s'agit d'une eSIM, certes gratuite et provisoire, vous devez scanner une pièce d'identité, au choix carte d'identité, passeport, carte de séjour ou carte de résidence.
Si vous téléchargez l'application et que vous faites partie des 50 000 premiers à le faire et à vous inscrire, vous pouvez bénéficier d'une enveloppe de 20 Go d'Internet mobile Orange avec votre eSIM, et ce pendant une période d'essai de 31 jours, du moment que vous téléchargez l'application entre le 15 septembre et le 15 octobre 2025.
Une belle démonstration de la 5G d'Orange pour convaincre de nouveaux abonnés
Il y a trois petites conditions que je dois porter à votre connaissance. Vous devez, évidemment, détenir un mobile compatible avec la 5G, vous devez avoir un smartphone compatible eSIM, et vous devez être couvert par la 5G. Vivant dans une grande ville, j'ai justement une antenne 5G d'Orange pas si loin de chez moi. J'ai donc fait le test.
L'activation est assez sommaire. L'application est plutôt bien faite puisqu'elle vous guide pas à pas pour que vous activiez l'eSIM d'Orange, et un message apparaît sur votre écran lorsque l'eSIM est bien activée.
Ni une, ni deux, je désactive ma carte SIM acquise auprès d'un autre opérateur, SFR pour ne pas le citer, et je teste ma connexion via nPerf. Effectivement, la 5G d'Orange dépote ! J'atteins sans mal les 400 Mbit/s en téléchargement, quand je plafonne autour de 40 Mbit/s avec ma SIM SFR. Bref, le jour et la nuit !
Si jamais Orange parvient à vous convaincre, l'opérateur vous propose depuis cette fameuse application Hello 5G de prolonger l'expérience et de vous abonner au forfait mobile Série Spéciale 120 Go 5G sans engagement, pour 14,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros/mois. Je passe mon tour pour cette fois, mais qui sait, peut-être que vous serez intéressé.