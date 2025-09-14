Apple commercialisera l'iPhone Air le 19 septembre 2025, son nouveau smartphone pour lequel les précommandes sont ouvertes depuis le 12 septembre. Ce nouveau téléphone portable, qui brille par sa finesse, marque une rupture technologique pour la marque à la pomme et ses concurrents, car aucun emplacement pour carte SIM physique n'existe sur l'appareil. Avec un eSIM exclusif donc, les quatre grands opérateurs français, à savoir Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR, que Clubic a contacté, ont décidé de réviser leur stratégie tarifaire en la matière. Faisons le point.