La sortie de l'iPhone Air inaugure l'ère de l'eSIM obligatoire dans l'univers des téléphones portables, puisque celui-ci ne comporte pas d'emplacement SIM physique. Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ne proposent pas tous le même coût d'activation.
Apple commercialisera l'iPhone Air le 19 septembre 2025, son nouveau smartphone pour lequel les précommandes sont ouvertes depuis le 12 septembre. Ce nouveau téléphone portable, qui brille par sa finesse, marque une rupture technologique pour la marque à la pomme et ses concurrents, car aucun emplacement pour carte SIM physique n'existe sur l'appareil. Avec un eSIM exclusif donc, les quatre grands opérateurs français, à savoir Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR, que Clubic a contacté, ont décidé de réviser leur stratégie tarifaire en la matière. Faisons le point.
Si vous achetez votre iPhone ou téléphone eSIM chez Orange, vous ne payez rien, sauf exception
J'achète un iPhone Air et suis abonné mobile Orange, combien me coûte mon eSIM ? Et combien coûte le passage de la carte SIM physique à l'eSIM quand on est client Orange ?
Orange mise sur une politique commerciale ciblée pour accompagner le lancement de l'iPhone Air. Acheter directement le mobile chez Orange ou chez Sosh, que ce soit en boutique physique, en ligne ou depuis son service client, vous évite tout surcoût d'activation eSIM. Les frais d'activation sont gratuits.
Attention, le client Orange qui achète son iPhone Air ailleurs que chez lui, par exemple dans un Apple Store, à la Fnac ou auprès de tout autre revendeur, paiera 10 euros le passage de la carte SIM classique vers l'eSIM, précise avec honnêteté l'opérateur.
J'achète un iPhone Air et je ne suis pas encore abonné mobile Orange, combien coûte mon eSIM ?
Les nouveaux clients Orange sont les mieux lotis, puisqu'ils échappent à cette facturation. Précisément, souscrire un forfait mobile en même temps que l'acquisition de l'iPhone Air garantit l'activation eSIM gratuite, et cela vaut aussi pour n'importe quel autre smartphone. Précisons qu'Orange propose le même avantage pour un téléphone avec carte SIM traditionnelle.
Hors iPhone Air, combien coûte la bascule de la carte SIM vers l'eSIM ?
Si votre téléphone portable est compatible eSIM, la bascule de la carte SIM en eSIM coûte 10 euros, que le mobile ait été acheté chez Orange ou ailleurs.
À savoir 💡 Orange nous confirme que les mêmes politiques et avantages s'appliquent chez Sosh.
Free joue la carte de la gratuité totale sur iPhone
J'achète un iPhone Air et suis abonné mobile Free Mobile, combien me coûte mon eSIM ? Et combien coûte le passage de la carte SIM physique à l'eSIM quand on est client Free Mobile ?
C'est très simple : Free indique, dans les deux cas, que l'eSIM est gratuite.
L'opérateur de Xavier Niel fait même profiter aux abonnés mobiles Free de la gratuité de l'eSIM sur l'ensemble de la gamme des iPhone commercialisés par Free à ce jour, un vrai avantage. Cela vaut au moins jusqu'au 30 septembre.
J'achète un iPhone Air et je ne suis pas encore abonné mobile Free Mobile, combien coûte mon eSIM ?
0 euro, c'est gratuit, encore une fois.
Hors iPhone Air, combien coûte la bascule de la carte SIM vers l'eSIM ?
Cette bascule est gratuite pour celles et ceux qui s'abonnent chez Free, et ce quel que soit le nouveau téléphone choisi. Les abonnés mobiles Free, donc ceux déjà clients et titulaires d'une carte SIM physique, bénéficient de la gratuité s'ils sont en possession d'un iPhone, sinon, des frais de 10 euros s'appliquent.
Du côté de Bouygues Telecom, il y a deux possibilités
J'achète un iPhone Air et suis abonné mobile Bouygues Telecom, combien me coûte mon eSIM ? Et combien coûte le passage de la carte SIM physique à l'eSIM quand on est client Bouygues ?
Chez Bouygues Telecom, l'activation est ici gratuite.
J'achète un iPhone Air et je ne suis pas encore abonné mobile Bouygues Telecom, combien coûte mon eSIM ?
Là aussi, c'est encore gratuit. Même chose en cas de souscription à un forfait Bouygues Telecom.
Hors iPhone Air, combien coûte la bascule de la carte SIM vers l'eSIM ?
Si le client n'a pas de téléphone compatible, il paie 10 euros de frais d'activation.
Chez SFR, une activation payante, mais un parcours soigné
J'achète un iPhone Air et suis abonné mobile SFR, combien me coûte mon eSIM ? Et combien coûte le passage de la carte SIM physique à l'eSIM quand on est client SFR ?
SFR n'a pas répondu à nos sollicitations, mais de ce que nous savons, l'activation de l'eSIM en cas d'achat d'un iPhone Air via l'opérateur coûte 10 euros. L'opérateur au carré rouge est tout de même très propre dans son approche, puisqu'il propose trois modes d'activation simples, publiquement détaillés il y a quelques jours.
J'achète un iPhone Air et je ne suis pas encore abonné mobile SFR, combien coûte mon eSIM ?
Même chose, d'après nos constatations, c'est bien 10 euros.
Hors iPhone Air, combien coûte la bascule de la carte SIM vers l'eSIM ?
Encore une fois, c'est 10 euros. Historiquement, nous parlons ici des frais de mise en service. Lorsque vous souscrivez un nouvel abonnement chez SFR, l'eSIM coûte 1 euro, avec ces frais d'activation de 10 euros. Si vous renouvelez votre carte SIM ou eSIM, les frais de mise en service sont aussi de 10 euros.
Certaines de ces informations sont provisoires ou susceptibles d'être mises à jour. Nous ajusterons l'article en conséquence au fil des évolutions chez chacun des quatre opérateurs.