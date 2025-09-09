Évidemment, et SFR a raison de le faire, l'opérateur évoque le gain environnemental. Il rappelle que l'adoption de l'eSIM contribue à réduire l'empreinte carbone liée à la production et à la distribution des cartes SIM physiques. Un argument écologique qui s'ajoute aux bénéfices pratiques de cette technologie pour les utilisateurs au quotidien. On ajoutera qu'en France, aujourd'hui, les quatre opérateurs (Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR) proposent tous l'eSIM à leurs abonnés, eSIM qui fonctionne avec la majorité des appareils récents disponibles sur le marché.