SFR a simplifié au maximum l'activation de l'eSIM, en proposant à ses abonnés trois méthodes d'installation différentes, à piocher au choix. L'opérateur au carré rouge veut démocratiser cette technologie mobile.
L'eSIM ne devrait en théorie plus être un casse-tête pour les abonnés SFR. L'opérateur rappelle qu'il a décidé de changer la donne en proposant désormais trois modes d'activation distincts pour séduire tous les profils d'utilisateurs. Au choix, les abonnés peuvent activer l'eSIM en passant par un QR code traditionnel, à l'aide d'une notification directe ou par le biais du transfert automatique. Voyons comment cela fonctionne.
Les 3 méthodes d'activation de l'eSIM chez SFR détaillées
Depuis l'an dernier, SFR a revu sa copie pour faciliter l'adoption de l'eSIM. L'opérateur propose trois solutions distinctes qui s'adaptent aux habitudes de chacun. Le QR code reste la méthode de référence, disponible directement depuis l'Espace Client SFR et fonctionnelle depuis 2019. Après l'avoir récupéré, il fait connecter son téléphone au Wi-Fi, puis aller dans les règles de l'appareil, via les paramètres, et ajouter un forfait cellulaire avec le QR code.
Avec la notification, une seconde méthode, l'abonné n'a plus besoin de scanner quoi que ce soit : l'eSIM arrive directement sur votre smartphone par notification. Une fois reçue, quelques touches suffisent pour activer votre forfait cellulaire sans manipulation complexe.
La troisième voie, c'est le transfert, pratique en cas de changement de mobile notamment. Ici, on transforme la SIM physique en eSIM. Que vous gardiez le même terminal ou en changiez, la conversion s'effectue depuis les réglages du smartphone. Une solution idéale pour les utilisateurs qui jonglent régulièrement entre appareils.
Pourquoi l'eSIM change vraiment la vie mobile
Ce qui est pratique avec l'eSIM, c'est la rapidité d'activation. Là où il fallait attendre plusieurs jours pour recevoir une carte SIM par courrier, la découper au bon format etc, l'eSIM s'active immédiatement.
Cette puce intégrée permet aussi de jongler avec plusieurs abonnements sur le même appareil. Concrètement, vous pouvez garder votre ligne personnelle tout en activant un forfait professionnel, ou ajouter temporairement une offre spéciale voyage. Plus besoin de transporter plusieurs téléphones ou de changer physiquement de carte selon les besoins.
Évidemment, et SFR a raison de le faire, l'opérateur évoque le gain environnemental. Il rappelle que l'adoption de l'eSIM contribue à réduire l'empreinte carbone liée à la production et à la distribution des cartes SIM physiques. Un argument écologique qui s'ajoute aux bénéfices pratiques de cette technologie pour les utilisateurs au quotidien. On ajoutera qu'en France, aujourd'hui, les quatre opérateurs (Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR) proposent tous l'eSIM à leurs abonnés, eSIM qui fonctionne avec la majorité des appareils récents disponibles sur le marché.