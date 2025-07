L'eSIM est la petite sœur de la carte SIM, un dispositif indispensable pour communiquer. Elle a la particularité de ne pas exister sous forme physique : il s'agit d'une puce soudée directement dans l'appareil, conçue pour être programmée à distance. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'insérer ou de retirer une carte : tout se passe via une simple connexion internet et quelques réglages.

Outre le gain de place dans les appareils, l'eSIM simplifie les démarches : plus besoin de se rendre en boutique pour obtenir une carte ou patienter pour une livraison. Cela permet également de basculer instantanément entre différents forfaits selon le pays ou la couverture réseau, sans avoir à manipuler quoi que ce soit. Elle est aussi un atout pour les objets connectés, qui peuvent ainsi rester compacts tout en restant connectés en permanence. Cette évolution s'inscrit dans une logique plus large de dématérialisation et d'optimisation des usages mobiles.