Lancée sur le marché en 2016, l'eSIM a de nombreux avantages. Fiable, économique et écologique, cette technologie permet des connexions rapides, et ce, dans une grande variété de destinations. De plus en plus d'appareils, comme les Google Pixel ou encore les Samsung Galaxy, prennent en charge cette technologie. Envie de sauter le pas ? On vous explique le processus étape par étape pour activer une eSIM sur un téléphone Android, de la vérification de compatibilité à l'installation sur votre smartphone en passant par la configuration du profil. Suivez le guide !