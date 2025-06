Pour connaître le nombre de fois où vous pourrez recharger vos appareils avec une batterie externe, plusieurs formules sont possibles.

mAh de la batterie ÷ mAh de l'appareil

C'est la formule la plus simple. Elle divise la quantité de charge électrique maximale de la batterie externe par la quantité de charge maximale de l'appareil rechargé pour estimer le nombre de recharges possibles avec une batterie pleine. Cette quantité d'énergie est exprimée en mAh (milliampères-heure).

Exemple avec la très populaire batterie externe INIU (10 000 mAh) pour recharger un iPhone 16 Pro Max (capacité de la batterie : 4 676 mAh).

10 000 mAh ÷ 4676 mAh ≃ 2,14

Selon cette formule, avec la batterie de 10 000 mAh INIU, vous pourrez recharger environ 2,14 fois votre iPhone.

Calcul avec l'énergie utile

C'est la méthode la plus efficace pour connaître avec précision le nombre de recharges possibles avec votre batterie externe. Elle prend en compte l'énergie réelle fournie par la batterie et celle dont a besoin l'appareil récepteur grâce à l'ajout de la tension nominale (à ne pas confondre avec la tension de charge) dans le calcul, ainsi que la déperdition d'énergie lors de la recharge.

1ʳᵉ étape : Convertir les mAh en Watt-heure (Wh)

Wh = mAh × tension (exprimée en Volts) ÷ 1000

Pour une batterie de 10 000 mAh avec une tension nominale de 3.7 V comme la INIU, on obtient 10 000 × 3.7 ÷ 1000 soit une énergie totale de 37 Wh.

Pour un iPhone 16 Pro Max avec sa batterie de 4 676 mAh et sa tension nominale de 3,85 V on obtient 4 676 × 3.85 ÷ 1000 soit une énergie totale de 18,01 Wh.

2ᵉ étape : rajouter la déperdition d'énergie

En général, à cause de la conversion de tension, de la dissipation thermique, etc…, la batterie externe ne transmet environ que 85 % de son énergie à l'appareil rechargé. Pour obtenir l'énergie utile de la batterie, il faut donc faire énergie en Wh × 0,85.



En prenant l'exemple de la batterie INIU utilisée à l'étape précédente, on fait 37 Wh × 0,85 et on obtient une énergie utile de 31,45 Wh.

3ᵉ étape : Wh utile de la batterie ÷ Wh de l'appareil

Pour savoir le nombre de fois que la batterie externe pourra recharger l'appareil, il ne reste plus qu'à diviser son énergie utile par l'énergie de l'appareil. Dans le cas de l'INIU et de l'iPhone 16 Pro Max, on fait 31,45 ÷ 18,01 et on obtient ≃ 1,74.



Avec la batterie externe INIU 10 000 mAh, il est possible de recharger à peu près 1,7 fois l'iPhone 16 Pro Max, soit moins de deux recharges. Un calcul différent de la première formule sans la tension, qui nous donnait 2,14 recharge pour un iPhone 16 Pro Max avec une batterie externe de 10 000 mAh, sans prise en compte de la tension.

Si la déperdition d'énergie y est pour beaucoup dans ce calcul, la tension nominale a généralement un impact plus grand, car bien qu'elle soit proche entre un smartphone et une batterie externe, elle diffère beaucoup avec une tablette, un PC ou des airpods…

Tension nominale des appareils high-tech

Pour vous aider dans vos calculs, voici un bref rappel de la tension nominale des équipements high-tech les plus utilisés avec une batterie externe :