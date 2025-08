Marre de vous battre avec un trombone et de jongler entre nano-SIM, micro-SIM et SIM à chaque changement de forfait ou d'appareil ? La version dématérialisée de cette puce devrait vous plaire. Économique, écologique et simple à installer, l’eSIM s’active en quelques minutes sur un iPhone, que ce soit pour un forfait classique ou une eSIM de voyage. On vous explique comment faire ? Suivez le guide !