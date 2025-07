En ayant une carte SIM et une eSIM sur son téléphone, on bénéficie d'une plus grande flexibilité. Il est, en effet, possible de gérer plusieurs forfaits sur un seul et même appareil : on peut, par exemple, opter pour un forfait classique sur sa carte SIM physique et utiliser son eSIM pour un forfait eSIM de voyage. Les économies sont généralement au rendez-vous car on évite les fameux frais d'itinérance, qui peuvent vite faire flamber la facture.