L'utilisation d'une eSIM est on ne peut plus simple : il suffit de souscrire un forfait mobile auprès d'un opérateur dédié (comme Holafly, Ubigi, etc.) puis de télécharger et d'activer un profil sur son appareil (via un QR code, une application ou une saisie manuelle). On peut se connecter au réseau téléphonique d'un opérateur et passer des appels ou envoyer des messages par le biais d'une application de type WhatsApp.