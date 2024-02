Puis-je prendre l’avion avec ma batterie externe ?

Bien que très rares, les incidents de batteries au lithium qui explosent en vol ont conduit les compagnies aériennes à prendre des mesures plus strictes ces dernières années. Tout comme les fabricants de batteries externes qui ont renforcé la solidité et la fiabilité de leurs produits. Alors, pouvez-vous malgré tout prendre l’avion avec votre batterie externe ? On vous explique tout !