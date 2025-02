SFR, deuxième opérateur français, remplit ici une double démarche stratégique. D'une part, il répond aux attentes de ses 26 millions de clients en quête de solutions numériques plus simples et rapides. Et d'autre part, il participe à la réduction de l'empreinte environnementale en diminuant la production de cartes SIM physiques. Il faudra par contre que les abonnés suivent le mouvement et jouent le jeu. La carte SIM physique risque de faire encore pas mal d'adeptes.