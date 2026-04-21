Les French Days sont souvent l’occasion de revoir à la baisse des abonnements logiciels qu’on repousse depuis des mois. Bitdefender propose son offre Premium Security à 49,99 € pour la première année au lieu de 109,99 €, et on a regardé de près ce que ça représente vraiment.
La cybersécurité fait partie de ces dépenses qu’on juge secondaires jusqu’au premier incident. Bitdefender Premium Security est une suite complète, compatible Windows, macOS, Android et iOS, conçue pour couvrir jusqu’à 5 appareils avec un seul abonnement.
À 49,99 € la première année, l’offre s’adresse aussi bien aux familles qu’aux profils nomades qui jonglent entre plusieurs terminaux. Retrouvez cette promotion directement sur le site officiel de l’éditeur.
Pourquoi choisir Bitdefender Premium Security ?
- Prix promotionnel : 49,99 € la première année (au lieu de 109,99 €), soit 55 % de réduction
- Couverture : 1 compte, 5 appareils, compatible Windows, macOS, iOS et Android
- Ce qui différencie Premium Security : VPN illimité inclus, protection des e-mails (2 adresses), Scam Protection Pro et Anti-tracker, absents des formules inférieures
Une suite qui va bien au-delà de l’antivirus classique
Bitdefender Premium Security se distingue des formules inférieures par l’ajout d’un volet confidentialité substantiel : VPN illimité et gestionnaire de mots de passe viennent compléter une protection antivirus déjà solide.
Concrètement, là où Bitdefender Total Security bride le VPN à 200 Mo par jour et par appareil, Premium Security lève cette restriction pour offrir un accès complet. Le VPN s’appuie sur plus de 4 000 serveurs répartis dans une cinquantaine de pays, ce qui permet de naviguer de façon plus anonyme, de contourner certains blocages géographiques et de limiter le pistage publicitaire.
Pour les utilisateurs qui voyagent ou qui se connectent souvent depuis des réseaux publics, c’est un argument concret. Dans notre test de Bitdefender Total Security, la rédaction soulignait que le moteur de détection reste l’un des plus efficaces du marché, combinant approche comportementale et intelligence artificielle pour identifier des menaces encore inconnues.
Une offre cohérente face à la concurrence, mais pas sans angles morts
Pour nous, Bitdefender est considéré comme l’une des meilleures suites de sécurité grand public, notamment pour la solidité de son moteur de détection, sa protection contre les ransomwares et la discrétion de son fonctionnement au quotidien.
Pour autant, Premium Security n’est pas sans limites : le gestionnaire de mots de passe intégré, par exemple, reste fonctionnel sans être exemplaire sur le plan de l’ergonomie.
✅ Les points forts
- Détection efficace et moteur léger : Bitdefender bloque les menaces sans ralentir le système et sans noyer l’utilisateur sous les alertes.
- VPN véritablement illimité : une vraie valeur ajoutée par rapport aux formules bridées, pertinente pour les foyers multi-appareils ou les profils mobiles.
- Couverture multi-plateforme étendue : un seul abonnement pour Windows, macOS, Android et iOS, avec gestion centralisée via Bitdefender Central.
- Scam Protection Pro et anti-tracker : des outils orientés vie privée qui vont au-delà du simple antivirus.
- 30 jours satisfait ou remboursé : l’engagement est limité, ce qui laisse le temps d’évaluer l’outil sans risque.
❌ Les limites
- Tarif de renouvellement : à 109,99 €/an dès la deuxième année, la facture grimpe significativement. Il faudra renégocier ou surveiller les promotions.
- Gestionnaire de mots de passe perfectible : l’outil souffre d’une ergonomie un peu limitée et ne rivalise pas avec des solutions dédiées comme Bitwarden ou 1Password.
- Protection des e-mails restreinte : seulement 2 adresses couvertes, ce qui peut s’avérer insuffisant pour les foyers nombreux.
- Faux positifs occasionnels : les tests de mai 2025 ont relevé quelques fausses alertes, un point mineur mais à noter.
À 49,99 € pour la première année, Bitdefender Premium Security représente une proposition sérieuse pour quiconque souhaite centraliser sa sécurité numérique sur plusieurs appareils sans multiplier les abonnements.
L’offre s’adresse particulièrement aux foyers avec plusieurs terminaux sous différents systèmes d’exploitation, aux profils nomades qui utilisent régulièrement des réseaux Wi-Fi publics, et à ceux qui veulent un VPN utilisable sans contrainte de quota. En revanche, si vous n’avez qu’un seul appareil Windows à protéger ou si le VPN ne fait pas partie de vos priorités, Bitdefender Total Security suffira amplement à un tarif plus contenu.
La vraie question à poser avant de souscrire reste celle du renouvellement : à 109,99 €/an dès la deuxième année, anticipez dès maintenant les prochaines fenêtres promotionnelles pour ne pas subir le prix plein.
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