Bitdefender Premium Security se distingue des formules inférieures par l’ajout d’un volet confidentialité substantiel : VPN illimité et gestionnaire de mots de passe viennent compléter une protection antivirus déjà solide.

Concrètement, là où Bitdefender Total Security bride le VPN à 200 Mo par jour et par appareil, Premium Security lève cette restriction pour offrir un accès complet. Le VPN s’appuie sur plus de 4 000 serveurs répartis dans une cinquantaine de pays, ce qui permet de naviguer de façon plus anonyme, de contourner certains blocages géographiques et de limiter le pistage publicitaire.

Pour les utilisateurs qui voyagent ou qui se connectent souvent depuis des réseaux publics, c’est un argument concret. Dans notre test de Bitdefender Total Security, la rédaction soulignait que le moteur de détection reste l’un des plus efficaces du marché, combinant approche comportementale et intelligence artificielle pour identifier des menaces encore inconnues.