"J'ai un Mac, je n'ai rien à craindre." Cette phrase, des millions d'utilisateurs Apple se la répètent depuis des années. C'est aussi la phrase préférée des cybercriminels qui ciblent précisément les propriétaires de Mac convaincus de leur invulnérabilité. Avec Intego Mac Premium Bundle X9 à –65%, il est temps de faire tomber ce mythe une bonne fois pour toutes.
Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous ouvrez votre MacBook, et votre navigateur redirige vers un site bizarre. Vos mots de passe semblent compromis. Un pop-up vous demande d'appeler un numéro d'urgence. Vous vous dites : "Impossible, c'est un Mac." Et pourtant.
Ce scénario n'est pas une fiction. Les malwares ciblant macOS ont augmenté de manière spectaculaire ces dernières années, portés par une logique simple : plus les Mac se vendent, plus ils deviennent des cibles rentables. Les cybercriminels ont depuis longtemps abandonné l'idée que les Mac sont une citadelle imprenable. Le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs Apple ne l'ont pas encore compris. C'est précisément pour eux qu'Intego Mac Premium Bundle X9 a été conçu, et la remise actuelle de –65% rend ce moment idéal pour corriger cette dangereuse erreur de jugement.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Le mythe de l'immunité Mac : d'où vient-il, et pourquoi est-il faux ?
L'idée que les Mac ne peuvent pas attraper de virus est une légende née dans les années 2000, à une époque où Windows détenait plus de 95% des parts de marché. Les hackers ciblaient Windows par pragmatisme économique : plus de machines = plus de victimes potentielles. Les Mac, alors ultra-minoritaires, n'étaient tout simplement pas une cible rentable.
Depuis, tout a changé. Apple dépasse aujourd'hui les 100 millions d'utilisateurs Mac actifs dans le monde, avec une concentration très forte de profils à fort pouvoir d'achat : designers, journalistes, cadres, avocats, médecins, développeurs. Ces profils représentent des cibles idéales pour les cybercriminels qui cherchent des données sensibles, des accès professionnels ou des portefeuilles de cryptomonnaies.
Le résultat ? Les chercheurs en cybersécurité documentent chaque année de nouvelles familles de malwares spécifiquement développées pour macOS : adwares, spywares, ransomwares, trojans bancaires, faux logiciels de mise à jour, scripts de minage de cryptomonnaies. Votre Mac n'est pas invulnérable. Il n'est tout simplement pas équipé nativement pour faire face à ces menaces.
Intego Mac Premium Bundle X9 : la suite pensée exclusivement pour Mac
C'est là qu'Intego entre en jeu. Contrairement à la plupart des antivirus grand public qui sont des portages Windows adaptés à la va-vite pour macOS, Intego a été fondé en 1997 avec une seule mission : sécuriser les Mac. L'éditeur est donc natif macOS depuis son premier jour, ce qui se traduit concrètement par une optimisation système bien supérieure à la concurrence.
Le Mac Premium Bundle X9 rassemble les composants essentiels dans une seule licence :
- VirusBarrier X9 : l'antivirus temps réel d'Intego, capable de détecter les malwares macOS, mais aussi les virus Windows que votre Mac pourrait transmettre à d'autres utilisateurs (un vecteur souvent oublié). Il inclut une protection réseau bidirectionnelle et un scan planifiable des disques, partages et téléchargements.
- NetBarrier X9 : le pare-feu intelligent qui surveille le trafic réseau entrant et sortant, détecte les comportements suspects des applications et vous alerte si une appli tente d'envoyer des données sans votre consentement.
- ContentBarrier X9 : un outil de contrôle parental avancé pour filtrer les contenus et surveiller l'usage en ligne des enfants sur le Mac familial.
- Personal Backup : sauvegarde intelligente des fichiers importants pour ne jamais perdre vos données en cas d'incident.
- Washing Machine X9 : un outil d'optimisation et de nettoyage qui libère de l'espace disque, supprime les fichiers inutiles et accélère macOS.
- VPN Intego inclus avec cette offre : chiffrement de la connexion, masquage de l'adresse IP, protection sur les Wi-Fi publics.
Verdict : non, votre Mac n'est pas invulnérable
Il ne s'agit pas de céderm à la paranoïa ni d'acheter une suite de sécurité par peur irrationnelle. Il s'agit simplement d'être cohérent : vous fermez votre voiture à clé même dans un quartier calme. Vous ne laissez pas votre carte bancaire traîner sur une table en terrasse. Sécuriser votre Mac avec un outil pensé pour lui relève de la même logique de bon sens.
Intego Mac Premium Bundle X9 à –65% est l'occasion la plus sérieuse du moment pour corriger l'angle mort de votre sécurité numérique. Pas demain, pas quand vous aurez "le temps", parce que les cybercriminels, eux, n'attendent pas.
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