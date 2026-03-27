Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous ouvrez votre MacBook, et votre navigateur redirige vers un site bizarre. Vos mots de passe semblent compromis. Un pop-up vous demande d'appeler un numéro d'urgence. Vous vous dites : "Impossible, c'est un Mac." Et pourtant.

Ce scénario n'est pas une fiction. Les malwares ciblant macOS ont augmenté de manière spectaculaire ces dernières années, portés par une logique simple : plus les Mac se vendent, plus ils deviennent des cibles rentables. Les cybercriminels ont depuis longtemps abandonné l'idée que les Mac sont une citadelle imprenable. Le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs Apple ne l'ont pas encore compris. C'est précisément pour eux qu'Intego Mac Premium Bundle X9 a été conçu, et la remise actuelle de –65% rend ce moment idéal pour corriger cette dangereuse erreur de jugement.