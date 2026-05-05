Les French Days touchent à leur fin, mais AliExpress garde encore une cartouche intéressante pour les amateurs de streaming. La Xiaomi TV Box S Gen 3 s’affiche à 53,59 €, un tarif contenu pour profiter de Google TV, de la 4K Dolby Vision et du Wi-Fi 6 sans changer de téléviseur.
Profitez de la Xiaomi TV Box S 3e génération à 53,59 € au lieu de 58,89 € sur AliExpress, pour ce dernier jour des French Days.
La Xiaomi TV Box S Gen 3 n’est pas née d’hier, mais sa troisième génération marque une vraie évolution par rapport à ses prédécesseurs : puce gravée en 6 nm, stockage porté à 32 Go, Wi-Fi 6 et passage à Google TV en font un boîtier considérablement rafraîchi pour un budget toujours contenu. À 53,59 € chez AliExpress en ce dernier jour des French Days 2026, la remise est modeste (9%), mais elle intervient sur un produit qui, à ce prix, a peu d’équivalents en termes de rapport fonctionnalités/tarif.
Ce bon plan s’adresse en priorité aux possesseurs d’une TV sans interface intelligente ou vieillissante, qui veulent accéder à Netflix, Disney+, YouTube et l’ensemble de l’écosystème Google sans investir dans un appareil premium.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S 3 ?
- Prix : 53,59 € au lieu de 58,89 € sur AliExpress, soit 9% de remise ce dernier jour des French Days
- Profil cible : propriétaires d’une TV non connectée ou d’un téléviseur avec interface dépassée, en quête de streaming 4K complet sans dépenser plus de 60 €
- Point de vigilance : seulement 2 Go de RAM et un seul port USB 2.0, ce qui peut limiter le multitâche et les usages avancés
Google TV, 4K Dolby Vision et Wi-Fi 6 : une expérience au-dessus de son prix
Transformez n’importe quelle TV dotée d’un port HDMI en centre de divertissement moderne : c’est la promesse de la Xiaomi TV Box S Gen 3, et elle est largement tenue. Son SoC Amlogic S905X5M gravé en 6 nm embarque un CPU quad-core Cortex-A55 cadencé à 2,5 GHz et un GPU ARM Mali-G310 V2 qui affiche 130% de gains graphiques par rapport à la génération précédente, offrant une navigation sous Google TV fluide et un décodage 4K à 60 fps sans accroc.
La compatibilité Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X assure une chaîne audio-vidéo digne d’un vrai setup home cinéma, et le câble HDMI inclus dans la boîte évite de débourser un euro de plus à la réception du colis. La rédaction de Clubic, qui a déjà couvert ce produit à plusieurs reprises, souligne que la box « fait honte à tous les autres boîtiers TV de la même gamme » sur le rapport prix/expérience.
53 € pour quoi exactement ? Replacer la box dans son contexte
La Xiaomi TV Box S Gen 3 joue clairement dans la cour des boîtiers d’entrée de gamme, et elle y excelle, sans prétendre rivaliser avec une NVIDIA Shield Pro ou un Google Streamer 4K. Elle offre le meilleur de Google TV à petit prix, tout en faisant l’impasse sur certaines fonctionnalités attendues à ce stade du marché.
✅ Les points forts
- Puce 6 nm performante avec +130% de GPU vs Gen 2, pour une navigation fluide et un décodage 4K à 60 fps sans effort
- Compatibilité complète des formats : Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTS:X, AV1, H.265
- 32 Go de stockage interne, enfin suffisant pour multiplier les plateformes sans jongler entre applications
- Wi-Fi 6 dual band (2,4/5 GHz) et Bluetooth 5.2 pour une connectivité moderne
- Format ultra-compact (97 x 97 x 17 mm, 91 g) et installation en trois étapes chrono
- Google TV avec Google Assistant, Chromecast intégré, et accès à plus de 10 000 applications
- Câble HDMI fourni dans la boîte
❌ Les limites
- Seulement 2 Go de RAM : quelques ralentissements en multitâche, et la mémoire disponible se sature rapidement
- Connectique très réduite : un seul port USB 2.0, pas de port Ethernet natif
- Boutique Google Play non accessible directement depuis l’interface
- Wi-Fi 6 présent sur le papier, mais la portée et la stabilité peuvent décevoir selon la configuration du réseau domestique
- La réduction de 9% reste symbolique : le prix catalogue sur AliExpress fluctue régulièrement autour de cette fourchette
Profitez de la Xiaomi TV Box S 3e génération à 53,59 € au lieu de 58,89 € sur AliExpress, pour ce dernier jour des French Days.
Difficile d’ignorer ce que propose la Xiaomi TV Box S Gen 3 à moins de 54 € : une expérience Google TV complète, des formats audio-vidéo haut de gamme, et une puissance enfin à la hauteur des usages modernes, dans un boîtier qui tient dans la paume de la main. La rédaction de Les Numériques, qui lui a consacré un test complet, résume bien la situation en la qualifiant de « meilleur rapport qualité/prix pour un boîtier multimédia » à ce niveau de prix.
Ce bon plan des French Days 2026 s’adresse clairement à ceux qui veulent moderniser leur TV sans casser leur tirelire, acceptent les 2 Go de RAM comme compromis inévitable, et n’ont pas besoin d’une connectique extensive. En revanche, si vous cherchez un boîtier taillé pour le Kodi avancé, le jeu rétro intensif ou une navigation sans le moindre accroc avec plusieurs applications ouvertes simultanément, il faudra monter en gamme vers un modèle avec 4 Go de RAM. Pour tous les autres, la fenêtre de ce dernier jour des French Days mérite qu’on en profite.
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !