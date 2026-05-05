La Xiaomi TV Box S Gen 3 n’est pas née d’hier, mais sa troisième génération marque une vraie évolution par rapport à ses prédécesseurs : puce gravée en 6 nm, stockage porté à 32 Go, Wi-Fi 6 et passage à Google TV en font un boîtier considérablement rafraîchi pour un budget toujours contenu. À 53,59 € chez AliExpress en ce dernier jour des French Days 2026, la remise est modeste (9%), mais elle intervient sur un produit qui, à ce prix, a peu d’équivalents en termes de rapport fonctionnalités/tarif.

Ce bon plan s’adresse en priorité aux possesseurs d’une TV sans interface intelligente ou vieillissante, qui veulent accéder à Netflix, Disney+, YouTube et l’ensemble de l’écosystème Google sans investir dans un appareil premium.