Les French Days 2026 s’achèvent demain, mardi 5 mai. Une fenêtre courte, donc, pour profiter de prix réduits sur des références qui ne reviendront pas forcément à ces tarifs avant les soldes d’été. Amazon a aligné une sélection hétéroclite couvrant smartphones, ordinateurs portables, robots aspirateurs, caméras de surveillance ou encore accessoires de recharge, autant de catégories où la concurrence entre marques est forte, et où les promotions ont un impact réel sur le rapport qualité/prix.

Cette sélection couvre des budgets très variés, de 19,99 € pour une caméra connectée à 999 € pour un MacBook Air équipé de la puce M5. Entre les deux, on trouve du solide : un Xiaomi haut de gamme, un Dell 15 pouces taillé pour le quotidien, un robot laveur-aspirateur Lefant sérieusement remisé, ou encore un Samsung Galaxy Z Flip7 (le pliable qui a animé l’actualité mobile début 2026) affiché à son prix le plus bas depuis la sortie.

L’objectif de cette sélection n’est pas d’épuiser la liste des promos disponibles, mais de pointer les offres qui ont du sens : remise réelle, produit pertinent dans sa catégorie, rapport usage/prix cohérent. Quelques pièces bonus y figurent aussi, comme le LEGO Game Boy pour les amateurs de culture rétro ou le ventilateur Rowenta pour anticiper la chaleur qui arrive.