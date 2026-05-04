Les French Days touchent à leur fin, et Amazon maintient des remises significatives sur une large sélection de produits tech. C’est le bon moment pour faire le tri entre les vraies opportunités et les promotions habillées.
Les French Days 2026 s’achèvent demain, mardi 5 mai. Une fenêtre courte, donc, pour profiter de prix réduits sur des références qui ne reviendront pas forcément à ces tarifs avant les soldes d’été. Amazon a aligné une sélection hétéroclite couvrant smartphones, ordinateurs portables, robots aspirateurs, caméras de surveillance ou encore accessoires de recharge, autant de catégories où la concurrence entre marques est forte, et où les promotions ont un impact réel sur le rapport qualité/prix.
Cette sélection couvre des budgets très variés, de 19,99 € pour une caméra connectée à 999 € pour un MacBook Air équipé de la puce M5. Entre les deux, on trouve du solide : un Xiaomi haut de gamme, un Dell 15 pouces taillé pour le quotidien, un robot laveur-aspirateur Lefant sérieusement remisé, ou encore un Samsung Galaxy Z Flip7 (le pliable qui a animé l’actualité mobile début 2026) affiché à son prix le plus bas depuis la sortie.
L’objectif de cette sélection n’est pas d’épuiser la liste des promos disponibles, mais de pointer les offres qui ont du sens : remise réelle, produit pertinent dans sa catégorie, rapport usage/prix cohérent. Quelques pièces bonus y figurent aussi, comme le LEGO Game Boy pour les amateurs de culture rétro ou le ventilateur Rowenta pour anticiper la chaleur qui arrive.
Top 10 des offres Amazon à surveiller pour les French Days
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 Go à 382 € au lieu de 453 €
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur Laveur 20 000 Pa à 329,98 € au lieu de 999,99 €
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 16 Go / 512 Go à 999 € au lieu de 1 199 €
- Blink Mini Pan-Tilt Caméra connectée à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Seagate Portable 5 To USB 3.0 à 134,99 € au lieu de 175,99 €
- UGREEN Nexode 65 W GaN 3 ports à 23,74 € au lieu de 32,99 €
- Rowenta Turbo Silence VU5650F0 ventilateur sur pied à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- LEGO Super Mario Game Boy 72046 à 47,89 € au lieu de 59,99 €
- Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go à 819 € au lieu de 1 199 €
- Dell Inspiron 15 Core i5-1334U 16 Go / 512 Go à 549 € au lieu de 749 €
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Choisir le bon produit dépend avant tout de votre usage principal et de votre budget. Un prix réduit n’a de valeur que si le produit correspond réellement à votre situation. Voici comment s’orienter dans cette sélection.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G : idéal pour qui cherche un smartphone endurant avec un vrai capteur photo, sans franchir le cap des 400 €. La batterie de 6 580 mAh est un argument solide pour les grands utilisateurs mobiles.
Lefant M3 Max : s’adresse aux foyers souhaitant automatiser complètement l’entretien des sols, y compris le lavage. La remise est exceptionnelle, mais vérifiez que la superficie de votre logement justifie ce niveau d’équipement.
MacBook Air M5 : le choix cohérent pour les utilisateurs Apple qui veulent une machine légère, silencieuse et capable, à un tarif plus accessible qu’à l’accoutumée. La puce M5 assure une longévité sérieuse.
Samsung Galaxy Z Flip7 : pour les utilisateurs convaincus par le format pliable compact. À 819 €, c’est son prix le plus bas depuis la commercialisation — un point d’entrée intéressant sur ce segment.
Dell Inspiron 15 : bon compromis pour un usage bureautique ou étudiant. Le Core i5-1334U et les 16 Go de RAM suffisent amplement, mais notez que le chargeur est vendu séparément.
Blink Mini Pan-Tilt : entrée en matière abordable dans la surveillance connectée. À 19,99 €, le risque est limité, mais l’abonnement cloud Blink est à anticiper pour profiter de l’historique vidéo.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Les remises ici sont pour la plupart réelles et vérifiables. Le Lefant M3 Max à -67% constitue l’offre la plus agressive du lot : même en relativisant le prix conseillé initial, le tarif final de 329,98 € place ce robot dans une gamme habituellement inaccessible pour beaucoup. La Blink Mini à -50% à 19,99 € est également un rapport prix/fonctionnalité difficile à contester. Le MacBook Air M5 à 999 € mérite attention : Apple a lancé cette génération à 1 199 €, et les remises sur les produits Apple restent rares en dehors des grandes périodes promotionnelles.
Le Samsung Z Flip7 suit la même logique, c’est un produit récent à son plus bas historique. En revanche, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro affiche 382 € alors que son prix le plus bas sur 30 jours est indiqué à 301 €. Il convient donc de rester prudent : si vous n’êtes pas pressé, un retour à ce niveau de prix est possible.
Questions fréquentes avant d’acheter
Les stocks sont-ils limités sur ces offres ?
Certains produits très remisés, comme le Lefant M3 Max ou la Blink Mini, peuvent se retrouver en rupture rapidement en fin de période promotionnelle. Si l’un de ces articles vous intéresse, il vaut mieux ne pas attendre le dernier moment.
Est-ce le bon moment pour acheter ou vaut-il mieux attendre les soldes d’été ?
Les French Days offrent généralement des remises comparables, voire supérieures à celles des soldes d’été sur les produits tech. Pour les articles actuellement à leur prix plancher, attendre comporte un risque réel de manquer la fenêtre.
Le prix affiché est-il vraiment le plus bas ?
Pas systématiquement. Pour le Xiaomi notamment, le prix le plus bas sur 30 jours est inférieur au tarif actuel. Utilisez un historique de prix avant de valider votre achat.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !