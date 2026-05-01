Les French Days 2026 s’offrent un long week-end de 3 jours, et Amazon ne laisse rien au hasard avec des remises jusqu’à -67% sur des références tech très attendues. Smartphones pliants, robots aspirateurs, PC portables, écrans gaming : la sélection du moment regorge de vraies opportunités à ne pas laisser passer.

© clubic
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Le timing est idéal. Ce week-end des 1er, 2 et 3 mai 2026 s’étire sur trois jours fériés ou chômés pour beaucoup, ce qui laisse le temps de comparer, d’hésiter… et de craquer sur les bonnes offres. Amazon profite de cette fenêtre pour accélérer sur sa French Week, opération en cours jusqu’au mardi 5 mai inclus, avec deux codes promo activables directement au panier.

Le code PRIME15 permet aux membres Amazon Prime de déduire 15 € dès 50 € d’achat. Pour les non-abonnés, le code FRENCHWEEK10 offre 10 € de remise à partir du même seuil. Ces réductions s’ajoutent aux promotions déjà affichées sur les fiches produits, de quoi faire descendre certains prix à des niveaux rarement vus.

La sélection couvre un spectre large : de la domotique avec les robots aspirateurs et tondeuses connectés, à l’informatique avec des PC portables Intel et Apple Silicon, en passant par les écrans gaming, les caméras de surveillance, le stockage ou encore les accessoires de charge.

Trente références, triées par catégorie, pour que vous trouviez rapidement ce qui vous correspond. Les stocks bougent vite sur ce type d’événement, inutile d’attendre le dernier moment.

Voici les meilleures offres Ventes Flash Amazon du moment

Découvrir les offres !

Des codes promo en plus pour les French Days 🇫🇷

Bonne nouvelle : Amazon accompagne ses ventes flash d'un bon de réduction supplémentaire, valable jusqu'au 5 mai 2026 à 23h59.*

Membres Prime : saisissez le code PRIME15 pour obtenir 15 € de remise,

Clients non-Prime : utilisez le code FRENCHWEEK10 pour 10 € de remise.

Top 30 bons plans Amazon pour les French Days 2026

Smartphones

VPN et autres services….

Robots aspirateurs & nettoyage

Forfaits mobiles et Box Fibre/ADSL

PC Portables

Antivirus pour Windows 11 et MacOS

Écrans & Téléviseurs

Caméras de surveillance

Composants & Périphériques PC

Stockage

Chargeurs & Énergie portable

Confort maison

Gaming & Loisirs

Les offres à ne pas rater ce week-end

Ce week-end de trois jours est une occasion rare de passer commande sans se précipiter. Parmi les 30 références listées, certaines méritent une attention particulière selon votre profil et vos besoins du moment.

Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go : un smartphone pliable à -32%, une remise sérieuse sur une référence 2025 toujours très demandée. 

Lefant M3 Max : -67% affiché, c’est le ratio prix/fonctionnalités le plus agressif de cette sélection. 

Apple MacBook Air 13” M5 : la puce de dernière génération sous la barre des 1 000 €, une opportunité rare sur ce modèle. 

Roborock Saros 10R : station 4.0, brosse extensible et profil ultra-plat de 7,98 cm pour les espaces difficiles. 

SanDisk Extreme Portable NVMe SSD 8 To : -50% sur un SSD portable haut de gamme résistant à la poussière et à l’eau. 

Blink Mini Pan-Tilt : une caméra à moins de 20 € pour surveiller son domicile, difficile de faire mieux à ce prix.

Pourquoi profiter des French Days ce week-end ?

Les French Days 2026 s’inscrivent dans un calendrier favorable. Le long week-end du 1er mai offre le temps de réfléchir, mais les stocks sur les ventes flash ne suivent pas toujours.

Amazon indexe ses promotions sur des durées limitées, parfois quelques heures seulement. Les codes PRIME15 et FRENCHWEEK10 sont, eux, valables jusqu’au mardi 5 mai inclus, mais certains produits peuvent se retrouver épuisés avant cette échéance.

Les remises constatées sur les robots aspirateurs, les PC portables et les téléphones sont parmi les plus solides observées depuis le Black Friday 2025. C’est également la dernière ligne droite avant l’été pour équiper son domicile ou préparer un cadeau de fin d’année scolaire.

Vos questions sur les French Days Amazon

Les codes PRIME15 et FRENCHWEEK10 sont-ils cumulables entre eux ?

Non, les deux codes ne sont pas cumulables : vous devez choisir l’un ou l’autre selon votre statut, PRIME15 pour les membres Prime, FRENCHWEEK10 pour tous les autres clients.

Les prix affichés incluent-ils déjà les codes promo ?

Non, les prix listés dans cet article sont ceux affichés sur la fiche produit avant application du code. La remise de 10 € ou 15 € s’ajoute automatiquement au moment de valider le panier.

Jusqu’à quand les codes sont-ils valables ?

Les codes PRIME15 et FRENCHWEEK10 sont utilisables jusqu’au mardi 5 mai 2026 inclus, pour tout achat d’au moins 50 € sur Amazon.fr.

French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres

Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.

Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.

Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !