Le timing est idéal. Ce week-end des 1er, 2 et 3 mai 2026 s’étire sur trois jours fériés ou chômés pour beaucoup, ce qui laisse le temps de comparer, d’hésiter… et de craquer sur les bonnes offres. Amazon profite de cette fenêtre pour accélérer sur sa French Week, opération en cours jusqu’au mardi 5 mai inclus, avec deux codes promo activables directement au panier.

Le code PRIME15 permet aux membres Amazon Prime de déduire 15 € dès 50 € d’achat. Pour les non-abonnés, le code FRENCHWEEK10 offre 10 € de remise à partir du même seuil. Ces réductions s’ajoutent aux promotions déjà affichées sur les fiches produits, de quoi faire descendre certains prix à des niveaux rarement vus.

La sélection couvre un spectre large : de la domotique avec les robots aspirateurs et tondeuses connectés, à l’informatique avec des PC portables Intel et Apple Silicon, en passant par les écrans gaming, les caméras de surveillance, le stockage ou encore les accessoires de charge.

Trente références, triées par catégorie, pour que vous trouviez rapidement ce qui vous correspond. Les stocks bougent vite sur ce type d’événement, inutile d’attendre le dernier moment.