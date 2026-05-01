Les French Days 2026 s’offrent un long week-end de 3 jours, et Amazon ne laisse rien au hasard avec des remises jusqu’à -67% sur des références tech très attendues. Smartphones pliants, robots aspirateurs, PC portables, écrans gaming : la sélection du moment regorge de vraies opportunités à ne pas laisser passer.
Le timing est idéal. Ce week-end des 1er, 2 et 3 mai 2026 s’étire sur trois jours fériés ou chômés pour beaucoup, ce qui laisse le temps de comparer, d’hésiter… et de craquer sur les bonnes offres. Amazon profite de cette fenêtre pour accélérer sur sa French Week, opération en cours jusqu’au mardi 5 mai inclus, avec deux codes promo activables directement au panier.
Le code PRIME15 permet aux membres Amazon Prime de déduire 15 € dès 50 € d’achat. Pour les non-abonnés, le code FRENCHWEEK10 offre 10 € de remise à partir du même seuil. Ces réductions s’ajoutent aux promotions déjà affichées sur les fiches produits, de quoi faire descendre certains prix à des niveaux rarement vus.
La sélection couvre un spectre large : de la domotique avec les robots aspirateurs et tondeuses connectés, à l’informatique avec des PC portables Intel et Apple Silicon, en passant par les écrans gaming, les caméras de surveillance, le stockage ou encore les accessoires de charge.
Trente références, triées par catégorie, pour que vous trouviez rapidement ce qui vous correspond. Les stocks bougent vite sur ce type d’événement, inutile d’attendre le dernier moment.
Des codes promo en plus pour les French Days 🇫🇷
Bonne nouvelle : Amazon accompagne ses ventes flash d'un bon de réduction supplémentaire, valable jusqu'au 5 mai 2026 à 23h59.*
Membres Prime : saisissez le code PRIME15 pour obtenir 15 € de remise,
Clients non-Prime : utilisez le code FRENCHWEEK10 pour 10 € de remise.
Top 30 bons plans Amazon pour les French Days 2026
Smartphones
- Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go à 819,00 € au lieu de 1 199,00 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 Go à 301,00 € au lieu de 453,00 €
VPN et autres services….
- Cyberghost VPN à 1.75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- NordVPN à 2,87 € pendant 2 ans + 1 mois offert (-77%)
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- Le stockage cloud lnternxt à -90%, 1To à 190€ au lieu de 1900€
Robots aspirateurs & nettoyage
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur-Laveur 20 000 Pa + Station à 329,98 € au lieu de 999,99 €
- Roborock Q7 M5 Aspirateur Robot Laveur 10 000 Pa à 159,99 € au lieu de 199,99 €
- Roborock Saros 10R + Station Multifonctionnelle 4.0 à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Dreame H12 Pro FlexReach Aspirateur Laveur à 195,02 € au lieu de 269,00 € (180,02 € avec le code PRIME15)
- DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirateur 19 000 Pa à 569,00 € au lieu de 749,00 €
- ECOVACS T50 Pro Omni Gen2 21 000 Pa à 399,00 € au lieu de 449,00 €
- DREAME A1 Pro Robot Tondeuse LiDAR 360°, recommandé 2 000 m² à 854,00 € au lieu de 1 099,00 €
Forfaits mobiles et Box Fibre/ADSL
PC Portables
- Dell DC15250 15,6” FHD 120 Hz Intel Core i5 16 Go/512 Go à 549,00 € au lieu de 749,00 €
- Apple MacBook Air 13” Puce M5 16 Go/512 Go à 999,00 € au lieu de 1 199,00 €
- Samsung Galaxy Book4 Edge 14” Snapdragon X Elite 16 Go/512 Go à 1 355,27 € au lieu de 1 799,00 €
- Samsung Galaxy Book4 15,6” Intel Core i5 8 Go/256 Go à 559,00 € au lieu de 799,00 €
Antivirus pour Windows 11 et MacOS
Écrans & Téléviseurs
- TCL 65T6C 65” QLED 4K Fire TV Dolby Atmos à 469,00 € au lieu de 529,00 €
- MSI G255F 24,5” FHD Rapid IPS 180 Hz 1 ms à 69,99 € au lieu de 89,99 € (avec PRIME15)
- Acer EK271Gbif 27” Full HD IPS 120 Hz à 84,90 € au lieu de 99,90 €
- Vidéoprojecteur 1080P Natif / Support 4K WiFi 6 Bluetooth 5.2 240 ANSI à 99,99 € au lieu de 259,99 €
Caméras de surveillance
- Blink Mini Pan-Tilt Caméra intérieure rotative HD à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Tapo C210 Caméra WiFi Intérieure 2K 3 MP 360° à 17,09 € au lieu de 20,99 €
Composants & Périphériques PC
- Asus TUF Gaming B850-E WIFI AM5 (via ODR 25 €) à 129,99 € au lieu de 183,00 € (avec PRIME15)
- CORSAIR iCUE Link H100i RGB 240 mm AIO Blanc à 35,36 € au lieu de 69,08 € (avec PRIME15)
- Logitech MX Master 3S Souris sans fil Graphite à 84,99 € au lieu de 99,99 €
Stockage
- Seagate Portable 5 To USB 3.0 (Édition Spéciale Amazon) à 134,99 € au lieu de 175,99 €
- SanDisk Extreme Portable NVMe SSD 8 To USB-C IP65 à 908,99 € au lieu de 1 799,99 €
Chargeurs & Énergie portable
- UGREEN Nexode 65W GaN 3 ports USB-C à 23,74 € au lieu de 32,99 €
- Batterie EF EcoFlow RIVER 3 Plus 286 Wh / 1 200 W extensible à 299,00 € au lieu de 349,00 €
Confort maison
- Rowenta Turbo Silence VU5650F0 Ventilateur sur pied Timer 12 h à 64,90 € au lieu de 99,99 € (avec PRIME15)
Gaming & Loisirs
- LEGO Super Mario 72046 Game Boy à 35,29 € au lieu de 47,99 € (avec PRIME15)
- Samsung Galaxy SmartTag2 Blanc à 17,11 € au lieu de 34,58 €
Les offres à ne pas rater ce week-end
Ce week-end de trois jours est une occasion rare de passer commande sans se précipiter. Parmi les 30 références listées, certaines méritent une attention particulière selon votre profil et vos besoins du moment.
Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go : un smartphone pliable à -32%, une remise sérieuse sur une référence 2025 toujours très demandée.
Lefant M3 Max : -67% affiché, c’est le ratio prix/fonctionnalités le plus agressif de cette sélection.
Apple MacBook Air 13” M5 : la puce de dernière génération sous la barre des 1 000 €, une opportunité rare sur ce modèle.
Roborock Saros 10R : station 4.0, brosse extensible et profil ultra-plat de 7,98 cm pour les espaces difficiles.
SanDisk Extreme Portable NVMe SSD 8 To : -50% sur un SSD portable haut de gamme résistant à la poussière et à l’eau.
Blink Mini Pan-Tilt : une caméra à moins de 20 € pour surveiller son domicile, difficile de faire mieux à ce prix.
Pourquoi profiter des French Days ce week-end ?
Les French Days 2026 s’inscrivent dans un calendrier favorable. Le long week-end du 1er mai offre le temps de réfléchir, mais les stocks sur les ventes flash ne suivent pas toujours.
Amazon indexe ses promotions sur des durées limitées, parfois quelques heures seulement. Les codes PRIME15 et FRENCHWEEK10 sont, eux, valables jusqu’au mardi 5 mai inclus, mais certains produits peuvent se retrouver épuisés avant cette échéance.
Les remises constatées sur les robots aspirateurs, les PC portables et les téléphones sont parmi les plus solides observées depuis le Black Friday 2025. C’est également la dernière ligne droite avant l’été pour équiper son domicile ou préparer un cadeau de fin d’année scolaire.
Vos questions sur les French Days Amazon
Les codes PRIME15 et FRENCHWEEK10 sont-ils cumulables entre eux ?
Non, les deux codes ne sont pas cumulables : vous devez choisir l’un ou l’autre selon votre statut, PRIME15 pour les membres Prime, FRENCHWEEK10 pour tous les autres clients.
Les prix affichés incluent-ils déjà les codes promo ?
Non, les prix listés dans cet article sont ceux affichés sur la fiche produit avant application du code. La remise de 10 € ou 15 € s’ajoute automatiquement au moment de valider le panier.
Jusqu’à quand les codes sont-ils valables ?
Les codes PRIME15 et FRENCHWEEK10 sont utilisables jusqu’au mardi 5 mai 2026 inclus, pour tout achat d’au moins 50 € sur Amazon.fr.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !