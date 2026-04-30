Les French Days ont le mérite de remettre sur le devant de la scène des références gaming solides qui, à prix normal, restent cantonnées au milieu de gamme. Le MSI G255F en fait partie : c’est un écran 24,5” orienté réactivité, avec une dalle Rapid IPS qui combine bons angles de vision et temps de réponse annoncé à 1 ms GtG, une combinaison rare à ce tarif.

Avec le code promo PRIME15 réservé aux abonnés Prime (ou FRENCHWEEK10 pour les non-membres, soit 74,99 €), la ristourne atteint 22% et rend l’offre franchement difficile à ignorer pour un setup gaming entrée de gamme. La rédaction Clubic avait déjà repéré ce modèle lors d’une précédente chute de prix, notant la qualité de la dalle IPS pour ce budget.