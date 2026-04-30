Les French Days entrent dans leur deuxième journée et Amazon n’a pas dit son dernier mot. Parmi les offres qui méritent votre attention, un moniteur gaming 24,5” à dalle Rapid IPS et 180 Hz tombe à 69,99 € pour les membres Prime, contre 89,99 € habituellement : on a creusé les specs pour savoir si le rapport qualité/prix est à la hauteur.
Les French Days ont le mérite de remettre sur le devant de la scène des références gaming solides qui, à prix normal, restent cantonnées au milieu de gamme. Le MSI G255F en fait partie : c’est un écran 24,5” orienté réactivité, avec une dalle Rapid IPS qui combine bons angles de vision et temps de réponse annoncé à 1 ms GtG, une combinaison rare à ce tarif.
Avec le code promo PRIME15 réservé aux abonnés Prime (ou FRENCHWEEK10 pour les non-membres, soit 74,99 €), la ristourne atteint 22% et rend l’offre franchement difficile à ignorer pour un setup gaming entrée de gamme. La rédaction Clubic avait déjà repéré ce modèle lors d’une précédente chute de prix, notant la qualité de la dalle IPS pour ce budget.
Pourquoi choisir l'écran MSI G255F ?
- Le MSI G255F passe à 69,99 € avec le code PRIME15 (membres Amazon Prime) ou à 74,99 € avec le code FRENCHWEEK10 (valable pour tous), jusqu’au mardi 5 mai inclus.
- Dalle Rapid IPS 180 Hz Résolution Full HD (1920 × 1080), taux de rafraîchissement de 180 Hz, temps de réponse de 1 ms GtG et couverture sRGB de 99% : un profil technique clairement orienté gaming compétitif.
- Compatibilité universelle : L’Adaptive-Sync intégré fonctionne avec les cartes graphiques AMD (FreeSync) et s’avère compatible avec les solutions Nvidia, via deux ports HDMI et un DisplayPort.
Rapidité et couleurs : ce que la dalle Rapid IPS change vraiment
La technologie Rapid IPS représente une évolution par rapport à l’IPS traditionnel : elle conserve les angles de vision généreux et la fidélité colorimétrique caractéristiques des dalles IPS, tout en réduisant significativement le temps de réponse. Résultat : à 180 Hz et 1 ms GtG, le MSI G255F s’adresse directement aux joueurs de FPS compétitifs (CS2, Valorant, Apex Legends) et aux amateurs de titres nerveux où chaque milliseconde compte.
La couverture sRGB à 99% lui permet aussi de sortir du registre purement utilitaire : les couleurs sont suffisamment fidèles pour apprécier des jeux à l’esthétique soignée, voire pour de la bureautique polyvalente. La rédaction Clubic soulignait, dans sa couverture du modèle, que ce type de dalle « assure des couleurs fidèles, appréciées pour regarder des vidéos ou jouer », tout en soulignant la réactivité comme atout central.
Ce que cet écran n’est pas : perspectives et limites
Le MSI G255F est un excellent écran d’entrée à milieu de gamme gaming, mais il ne prétend pas à tout. La résolution Full HD (1920 × 1080) sur 24,5 pouces reste confortable pour le gaming mais pourrait décevoir ceux qui cherchent à afficher du contenu 4K ou à travailler sur des visuels haute définition avec beaucoup de détail, pour cela, un passage au QHD s’impose.
✅ Les points forts
- Fluidité gaming au rendez-vous grâce aux 180 Hz combinés à 1 ms GtG, éliminant le flou de mouvement dans les titres rapides.
- Dall Rapid IPS avec 99% sRGB : bonne reproduction des couleurs pour jouer et regarder des contenus sans les dérives de teinte des dalles TN.
- Adaptive-Sync universel : compatible AMD FreeSync et cartes Nvidia récentes, pour une image sans déchirement quel que soit votre GPU.
- Connectique complète avec deux HDMI et un DisplayPort, idéale pour connecter un PC et une console simultanément.
- Fonctions confort intégrées : filtre lumière bleue (Less Blue Light) et anti-scintillement pour les longues sessions.
❌ Les limites
- Ergonomie bridée : le socle n’est réglable qu’en inclinaison, pas de réglage en hauteur, ce qui peut poser problème pour les profils grand format ou les setups multi-écrans précis.
- Absence de haut-parleurs intégrés : il faudra prévoir une sortie audio externe ou un casque, un détail qui peut surprendre dans cette gamme.
- Résolution plafonnée au Full HD : pour les grands écrans ou les usages productivité exigeants, l’image manquera de finesse par rapport à un QHD.
- Pas de ports USB intégrés sur la dalle, ce qui limite les connexions rapides périphériques directement sur le moniteur.
- Légères fuites de lumière possibles sur fond noir uniformes, un défaut récurrent signalé par certains utilisateurs sur les dalles IPS de ce segment.
Difficile de trouver un écran gaming Rapid IPS 180 Hz à moins de 70 € en ce moment, et c’est précisément ce que permet cette offre French Days. Le MSI G255F s’adresse clairement aux joueurs PC qui veulent franchir le cap de la fluidité compétitive sans exploser leur budget, notamment ceux qui viennent d’un écran 60 ou 75 Hz et qui cherchent à en ressentir concrètement la différence.
En revanche, si vous jouez sur console uniquement, si vous recherchez un QHD ou si l’ergonomie de votre bureau nécessite un réglage fin en hauteur, il vaudra mieux passer votre chemin ou envisager des alternatives. Pour un setup PC gamer entrée de gamme ou un upgrade ciblé sur la réactivité, l’offre tient la route, à condition d’agir avant le 5 mai et d’avoir votre code en poche.
Les promos des services en ligne pour les French Days
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !