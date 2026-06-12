L'Aridis 9000 BTU dispose d'une installation facile et intuitive. La seule contrainte reste son positionnement. Il faut placer cette clim à proximité d'une fenêtre afin de relier le tuyau à l'extérieur. Pour cela, il faut noter qu'un kit fenêtre est inclus. Outre cette contrainte, les quatre roulettes de l'appareil devraient vous aider à trouver la meilleure installation.

Cette clim peut refroidir un salon de 35 m² et dispose d'un mode de ventilateur à deux vitesses. Une télécommande est incluse et vous pouvez régler la température entre 16 et 32 degrés. En outre, l'objet remplit aussi une fonction de déshumidificateur en traitant 1,2 litre par heure.