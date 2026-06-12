Pour se refroidir avant l'été, Amazon brade l'Aridis BTU 9000. Un climatiseur 3-en-1 facile à installer grâce à ses roulettes et son kit fenêtre inclus.
L'été s'apprête à prendre pleinement sa place. Pour l'affronter sans trop suer, la meilleure solution reste un climatiseur. Un choix qui s'avère généralement efficace, mais assez onéreux. Pour atténuer l'addition, Amazon brade ce climatiseur 3-en-1 et le fait passer sous la barre des 280 euros, soit une remise de presque 210 euros par rapport au prix d'origine.
Pourquoi choisir l'Aridis 9000 BUT ?
- Un appareil 3-en-1 : L'Aridis 9000 BTU n'est pas qu'un simple climatiseur. C'est aussi un déshumidificateur et un ventilateur à deux vitesses.
- Un fonctionnement silencieux : Ce climatiseur produit un son qui ne dépasse jamais les 55 dB. Il ne vous dérangera pas que ce soit le jour ou la nuit.
- Efficace dans les pièces jusqu'à 35 m² : Le 9000 BTU pourra refroidir votre salon ou votre chambre sans aucun problème même s'il faudra le positionner à proximité d'une fenêtre pour l'évacuation avec le tuyau.
Le meilleur allié pour l'été
L'Aridis 9000 BTU dispose d'une installation facile et intuitive. La seule contrainte reste son positionnement. Il faut placer cette clim à proximité d'une fenêtre afin de relier le tuyau à l'extérieur. Pour cela, il faut noter qu'un kit fenêtre est inclus. Outre cette contrainte, les quatre roulettes de l'appareil devraient vous aider à trouver la meilleure installation.
Cette clim peut refroidir un salon de 35 m² et dispose d'un mode de ventilateur à deux vitesses. Une télécommande est incluse et vous pouvez régler la température entre 16 et 32 degrés. En outre, l'objet remplit aussi une fonction de déshumidificateur en traitant 1,2 litre par heure.
Une utilisation silencieuse la nuit
Ce climatiseur peut aussi fonctionner la nuit. Une utilisation efficace notamment s'il est positionné dans une chambre. C'est ici que le bruit du 9000 BTU doit être évoqué puisqu'il s'avère assez silencieux. Le volume sonore ne dépasse pas les 55 dB. Il ne devrait donc pas perturber votre nuit de sommeil.
Pour ceux qui ne veulent pas laisser tourner la clim toute la nuit, un minuteur est intégré et peut être configuré jusqu'à 24 heures. Il serait, en effet, judicieux de ne pas laisser tourner longtemps cet appareil. Comme un bon nombre de clim, sa consommation électrique peut s'avérer assez importante lors des usages prolongés et donc faire gonfler la facture.
✅ Les points forts
- Un fonctionnement silencieux
- Efficace dans les pièces de 35 m²
- Mobile et facile à installer
❌ Les limites
- Une évacuation par fenêtre avec un tuyau est obligatoire
- Une importante consommation électrique
À ce prix, l'Aridis BTU 9000 s'avère être un excellent climatiseur pour les chambres, salons et bureaux. Son kit fenêtre facilite son installation et sa température réglable assure de garder une pièce au frais même lors des chaudes journées de juillet. Le seul petit bémol serait la consommation électrique, mais il s'agit d'un défaut global sur de nombreuses clim.
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