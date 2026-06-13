Perdre ses clés le matin avant de partir au travail, chercher son sac dans l'urgence ou retrouver une télécommande égarée dans un canapé : ces situations du quotidien sont précisément ce pour quoi les trackers connectés ont été conçus. Le Samsung Galaxy SmartTag2 s'intègre directement dans l'application SmartThings de Samsung et exploite le réseau d'appareils Galaxy pour localiser vos objets, même lorsque vous n'êtes pas à proximité.

À 19 €, soit presque moitié prix par rapport au tarif habituel, ce tracker devient un achat facile à justifier, que ce soit pour s'équiper soi-même ou pour offrir un accessoire pratique à quelqu'un de distrait.