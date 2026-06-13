Le Samsung Galaxy SmartTag2, tracker Bluetooth connecté de l'écosystème Samsung, est actuellement proposé à 19 € au lieu de 34,58 € sur Amazon, soit une remise de 45%. Pour celles et ceux qui égarent régulièrement clés, sac ou télécommande, c'est le bon moment pour s'équiper à moindre coût.
Perdre ses clés le matin avant de partir au travail, chercher son sac dans l'urgence ou retrouver une télécommande égarée dans un canapé : ces situations du quotidien sont précisément ce pour quoi les trackers connectés ont été conçus. Le Samsung Galaxy SmartTag2 s'intègre directement dans l'application SmartThings de Samsung et exploite le réseau d'appareils Galaxy pour localiser vos objets, même lorsque vous n'êtes pas à proximité.
À 19 €, soit presque moitié prix par rapport au tarif habituel, ce tracker devient un achat facile à justifier, que ce soit pour s'équiper soi-même ou pour offrir un accessoire pratique à quelqu'un de distrait.
Le Samsung Galaxy SmartTag2 en bref :
- 45% de réduction : le Samsung Galaxy SmartTag2 tombe à 19 €, son prix le plus bas sur Amazon.
- Localisation précise via le réseau SmartThings : exploite les millions d'appareils Galaxy pour retrouver vos objets même à distance.
- Autonomie longue durée : jusqu'à 6 mois avec une pile standard, sans avoir à recharger régulièrement.
Un tracker pensé pour l'écosystème Samsung
Le Samsung Galaxy SmartTag2 est conçu pour fonctionner en priorité avec les smartphones Galaxy. Il se connecte via Bluetooth et UWB selon les modèles compatibles, ce qui permet sur certains appareils une localisation directionnelle plus précise, indiquant non seulement la distance mais aussi la direction de l'objet recherché. Le design est compact et discret, avec un anneau intégré pour faciliter la fixation sur un trousseau, une dragonne ou une fermeture Éclair. L'application SmartThings, disponible sur Android, centralise la gestion de tous vos trackers ainsi que l'ensemble de vos appareils connectés Samsung.
Idéal pour les voyageurs et les personnes qui multiplient les déplacements
Le SmartTag2 prend tout son sens pour celles et ceux qui voyagent régulièrement, que ce soit pour le travail ou les vacances. Glissé dans une valise ou un bagage cabine, il permet de vérifier à tout moment si ses affaires suivent le bon trajet, de repérer rapidement un bagage sur le carrousel d'un aéroport ou de localiser un sac oublié dans une chambre d'hôtel. À 19 €, équiper plusieurs bagages ou plusieurs objets du quotidien ne représente plus un investissement significatif. Pour les déplacements liés à la Coupe du Monde notamment, c'est un accessoire de voyage léger et pratique à glisser sans y penser.
✅ Les points forts
- Prix très bas pour un tracker de marque premium
- Réseau SmartThings étendu pour localiser à distance
- Autonomie jusqu'à 6 mois avec une pile standard
❌ Les limites
- Réservé à l'écosystème Samsung Galaxy
- Localisation UWB précise limitée à certains modèles Galaxy
- Dépendance au réseau SmartThings pour la localisation à distance
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