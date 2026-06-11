Le Prime Day 2026 est officiellement annoncé : Amazon a confirmé le retour de son grand événement shopping en France et dans plus de 20 pays. Cette année, grande nouveauté, l'événement quitte juillet pour s'installer fin juin, du 23 au 26 juin 2026, soit 4 jours complets de promotions exclusives réservées aux membres Prime.
Qu'est-ce que le Prime Day ?
Le Prime Day est l'événement commercial phare d'Amazon, lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans de la plateforme. Il propose des milliers d'offres flash et de réductions dans toutes les catégories de produits, accessibles uniquement aux membres Amazon Prime. Depuis ses débuts sur 48 heures, l'événement a été progressivement allongé : 2 jours, puis 3, puis 4 en 2025, et désormais 5 jours en 2026.
L'édition 2025 a été la plus grande de l'histoire du Prime Day, avec des ventes record et plus de 170 millions d'articles livrés en France le soir même ou le lendemain.
Les dates clés du Prime Day 2026
Amazon adopte un format "Ventes Flash du jour" avec des thématiques quotidiennes et des offres éclair renouvelées chaque jour à minuit selon les stocks disponibles, une mécanique introduite en 2025 et reconduite.
|Événement
|Date
|Début du Prime Day
|23 juin 2026 à 00h01
|Fin du Prime Day
|26 juin 2026 à 23h59
|Durée totale
|4 jours (120 heures)
|Pays participants
|22 pays dont la France
Qui peut profiter des ventes flash du Prime Day ?
Les offres du Prime Day sont exclusivement réservées aux membres Amazon Prime. Il existe plusieurs formules pour en bénéficier :
- Amazon Prime classique : 6,99 €/mois ou 69,90 €/an
- Prime Étudiant : 3,49 €/mois (–50%) avec 90 jours d'essai gratuit, sur justificatif
- Essai gratuit 30 jours : valable si vous n'avez jamais souscrit, il donne accès à l'intégralité du Prime Day
- Essai gratuit Prime Étudiant 90 jours : idéal pour les étudiants n'ayant jamais souscrit
💡 Bon à savoir : Même si vous êtes encore dans votre période d'essai gratuit le 23 juin, vous avez accès à 100% des offres du Prime Day. Pensez à annuler avant la fin de l'essai si vous ne souhaitez pas être débité.
Quelles catégories de produits sont concernées ?
Amazon promet des réductions dans plus de 35 catégories pour l'édition 2026. Voici les univers à surveiller en priorité :
High-tech & appareils Amazon
Les réductions les plus importantes du Prime Day concernent historiquement les produits de la gamme Amazon : Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink et eero. On attend des remises pouvant atteindre –60% sur les appareils Amazon, ainsi que des deals significatifs sur les TV, ordinateurs portables, smartphones et SSD.
Maison & cuisine
Aspirateurs robots, friteuses à air, cafetières, électroménager : le Prime Day est une opportunité unique pour équiper son foyer avant l'été. Les remises attendues oscillent entre –25% et –55% sur cette catégorie.
Mode & beauté
Jusqu'à –50% sur la mode (vêtements, chaussures, accessoires) et –35% sur la beauté (soins visage, solaires, maquillage). C'est aussi l'occasion de prendre de l'avance sur les achats de la rentrée.
Gaming
Consoles, jeux vidéo, accessoires gaming (manettes, casques, claviers) : des remises entre –15% et –50% sont attendues sur les grandes marques comme PlayStation, Xbox, Nintendo et les marques PC gaming.
PME et marques françaises
Amazon met chaque année en avant des marques françaises lors du Prime Day. En 2025, Lunii, Novoma, Aigle, Caroll ou encore Petit Bateau figuraient parmi les enseignes mises à l'honneur. Des offres similaires sont attendues pour 2026.
Les avantages Prime au-delà des réductions
Être membre Prime ne se résume pas aux offres du Prime Day. L'abonnement donne accès à une palette complète de services tout au long de l'année :
- Livraison rapide et gratuite sur des millions de produits (livraison le jour même ou le lendemain dans les grandes villes)
- Prime Video : films, séries et contenus Amazon Originals en illimité
- Prime Gaming : jeux gratuits chaque mois et contenu exclusif en jeu, pendant le Prime Day, des titres supplémentaires sont offerts
- Prime Reading : accès à des milliers de livres numériques et magazines
- Amazon Music Prime : écoute musicale incluse
- Amazon Photos : stockage photos illimité
En 2025, les membres Prime français ont économisé en moyenne plus de 140 € grâce aux livraisons rapides gratuites, soit plus du double du coût d'un abonnement annuel.
Comment bien préparer ses achats ?
Pour ne rien rater et éviter les achats impulsifs, voici les bonnes pratiques à adopter avant le coup d'envoi :
- Créez votre liste de souhaits sur Amazon dès maintenant : ajoutez les produits qui vous intéressent pour suivre l'évolution de leurs prix facilement
- Activez les alertes sur les produits ciblés via l'application Amazon ou des extensions de navigateur comme Keepa
- Vérifiez les prix historiques avant d'acheter : certaines "promotions" ne sont pas toujours des records de prix bas, Keepa ou CamelCamelCamel permettent de vérifier l'historique de prix
- Soyez présent dès minuit le 23 juin : les meilleures offres éclair partent en quelques minutes selon les stocks disponibles
- Ne limitez pas votre surveillance à Amazon : d'autres enseignes (Fnac, Cdiscount, Boulanger) lancent régulièrement des contre-offres pendant la période du Prime Day
Amazon Seconde Main : une option à ne pas négliger
Lors du Prime Day 2025, Amazon proposait –20% supplémentaires sur Amazon Seconde Main, sa plateforme de produits reconditionnés certifiés. Un bonus attendu à nouveau en 2026 qui permet de combiner prix réduit et achat responsable, notamment sur les appareils high-tech reconditionnés.
FAQ - Prime Day 2026
Faut-il absolument un abonnement payant pour participer ?
Non, l'essai gratuit de 30 jours (ou 90 jours pour les étudiants) suffit, à condition de ne pas avoir déjà utilisé cette offre.
Le Prime Day concerne-t-il uniquement Amazon.fr ?
Non, l'événement est simultané dans 22 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni.
Peut-on retourner les achats effectués pendant le Prime Day ?
Oui, la politique de retour standard Amazon s'applique (30 jours pour la plupart des produits).
Les vendeurs tiers participent-ils ?
Oui, les vendeurs indépendants représentent plus de 60% des ventes sur Amazon et proposent leurs propres offres pendant le Prime Day.
Y aura-t-il des offres exclusives sur l'application mobile ?
Amazon propose traditionnellement des offres supplémentaires accessibles uniquement via son application, pensez à la télécharger et activer les notifications.