Amazon promet des réductions dans plus de 35 catégories pour l'édition 2026. Voici les univers à surveiller en priorité :

High-tech & appareils Amazon

Les réductions les plus importantes du Prime Day concernent historiquement les produits de la gamme Amazon : Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink et eero. On attend des remises pouvant atteindre –60% sur les appareils Amazon, ainsi que des deals significatifs sur les TV, ordinateurs portables, smartphones et SSD.

Maison & cuisine

Aspirateurs robots, friteuses à air, cafetières, électroménager : le Prime Day est une opportunité unique pour équiper son foyer avant l'été. Les remises attendues oscillent entre –25% et –55% sur cette catégorie.

Mode & beauté

Jusqu'à –50% sur la mode (vêtements, chaussures, accessoires) et –35% sur la beauté (soins visage, solaires, maquillage). C'est aussi l'occasion de prendre de l'avance sur les achats de la rentrée.

Gaming

Consoles, jeux vidéo, accessoires gaming (manettes, casques, claviers) : des remises entre –15% et –50% sont attendues sur les grandes marques comme PlayStation, Xbox, Nintendo et les marques PC gaming.

PME et marques françaises

Amazon met chaque année en avant des marques françaises lors du Prime Day. En 2025, Lunii, Novoma, Aigle, Caroll ou encore Petit Bateau figuraient parmi les enseignes mises à l'honneur. Des offres similaires sont attendues pour 2026.