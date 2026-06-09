Un paragraphe résumant l'intérêt de ces offres/ produits pour le Avec la Coupe du Monde qui s'ouvre dans moins d'une semaine, les TV 55 pouces sont les pièces maîtresses de cette sélection. Le LG OLED55B5 2025 s'adresse à ceux qui veulent une image de référence sans compromis. Le Philips Ambilight, lui, mise sur l'expérience immersive avec son éclairage ambiant et un prix d'entrée plus accessible.

LG OLED55B5 2025 : la TV pour regarder les matchs dans les meilleures conditions d'image possibles.

Philips Ambilight 55PUS8200 : une alternative solide à moins de 400 €, idéale pour le salon.

Samsung Odyssey G5 34'' : un écran ultrawide taillé pour les joueurs PC exigeants.

Razer Basilisk V3 : une souris gamer polyvalente avec molette HyperScroll, à moitié prix.

Google Pixel 9a : le smartphone milieu de gamme de Google avec IA photo intégrée, pour l'été.

Soundcore Anker 2 : une enceinte étanche IPX7 pratique pour la plage, la piscine ou le jardin.

Apple AirTag 2e génération : pour ne plus jamais perdre ses clés ou ses bagages en voyage.