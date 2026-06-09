La Coupe du Monde débute dans 5 jours et l'été s'installe. Amazon ajuste ses prix au bon moment avec une sélection de sept promos à ne pas laisser passer aujourd'hui.
Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 est fixé au 14 juin. Il reste donc quelques jours jours pour s'équiper d'un téléviseur à la hauteur des matchs à venir, et Amazon a visiblement saisi l'occasion. La plateforme affiche ce mardi plusieurs réductions significatives sur des TV 55 pouces, dont une dalle OLED LG millésime 2025 à 789 € et un modèle Philips Ambilight à 399 €.
Mais la sélection ne s'arrête pas là. Les amateurs de gaming trouveront un écran ultrawide Samsung 34 pouces en 165 Hz à -43 %, ainsi qu'une souris Razer Basilisk V3 à moitié prix. Pour la mobilité estivale, l'AirTag de deuxième génération passe sous les 25 €, et l'enceinte Bluetooth Soundcore Anker 2 étanche IPX7 tombe à 29,99 €. Enfin, le Google Pixel 9a fait une première apparition en promotion à 354,72 €.
Top 7 bons plans Amazon pour préparer l'été
- Apple AirTag 2e génération à 24,99 € au lieu de 35,00 €
- Razer Basilisk V3 à 42,86 € au lieu de 84,99 €
- Samsung Odyssey G5 34'' (3440x1440, 165 Hz) à 266,00 € au lieu de 469,00 €
- Soundcore Anker 2 Enceinte Bluetooth à 29,99 € au lieu de 49,99 €
- Google Pixel 9a 128 Go à 354,72 € au lieu de 549,00 €
- LG OLED55B5 2025 55'' 120 Hz à 789,00 € au lieu de 1 199,00 €
- Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED à 399,00 € au lieu de 499,00 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
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Pour qui sont ces promos ?
Un paragraphe résumant l'intérêt de ces offres/ produits pour le Avec la Coupe du Monde qui s'ouvre dans moins d'une semaine, les TV 55 pouces sont les pièces maîtresses de cette sélection. Le LG OLED55B5 2025 s'adresse à ceux qui veulent une image de référence sans compromis. Le Philips Ambilight, lui, mise sur l'expérience immersive avec son éclairage ambiant et un prix d'entrée plus accessible.
LG OLED55B5 2025 : la TV pour regarder les matchs dans les meilleures conditions d'image possibles.
Philips Ambilight 55PUS8200 : une alternative solide à moins de 400 €, idéale pour le salon.
Samsung Odyssey G5 34'' : un écran ultrawide taillé pour les joueurs PC exigeants.
Razer Basilisk V3 : une souris gamer polyvalente avec molette HyperScroll, à moitié prix.
Google Pixel 9a : le smartphone milieu de gamme de Google avec IA photo intégrée, pour l'été.
Soundcore Anker 2 : une enceinte étanche IPX7 pratique pour la plage, la piscine ou le jardin.
Apple AirTag 2e génération : pour ne plus jamais perdre ses clés ou ses bagages en voyage.
À quelques jours de la Coupe du Monde, le timing est rarement aussi bien choisi
Acheter une TV la veille d'un grand événement sportif, c'est souvent payer le prix fort. Cette fois, c'est l'inverse : Amazon place ses remises dans la fenêtre idéale, avant que les stocks ne fondent et que les prix ne remontent. Le LG OLED55B5 2025 à 789 € et le Philips Ambilight à 399 € sont deux références solides pour regarder les matchs dans de bonnes conditions, et les deux passent sous des seuils psychologiques importants.
Sur le reste de la sélection, la logique est la même : l'été qui s'installe justifie pleinement l'enceinte étanche Soundcore, l'AirTag pour les bagages de vacances ou le Pixel 9a pour partir avec un smartphone récent. Les remises sont réelles, les produits sont utiles maintenant, et la livraison est encore possible avant le 14 juin.
FAQ
Peut-on être livré avant le début de la Coupe du Monde le 14 juin ?
Pour les commandes passées ce mardi ou mercredi avec livraison standard, la livraison est envisageable avant le 14 juin pour la majorité des adresses en France métropolitaine, les membres Prime bénéficient d'une garantie supplémentaire sur les délais.
Le Google Pixel 9a est-il vraiment en promo ou c'est son prix de lancement ?
Le Pixel 9a a été lancé à 549 € ; le prix affiché à 354,72 € représente bien une réduction effective de près de 200 €, ce qui est inhabituel si tôt après sa sortie.
Comment s'assurer qu'une promotion Amazon est fiable avant d'acheter ?
Le plus simple est de vérifier l'historique de prix via un outil comme Camelcamelcamel, qui affiche l'évolution du tarif sur les derniers mois pour confirmer que la remise est réelle.