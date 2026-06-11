Pour appairer le robot-aspirateur à votre smartphone, c’est assez facile et tout se passe sur l’application Lefant. Une fois ceci fait, l’appareil entreprend un premier nettoyage, permettant la cartographie de votre intérieur. Dès ce premier passage, vous remarquerez le système d’évitement des obstacles présents sur l’aspirateur.

Sur l’application, il est possible d’enregistrer trois cartes différentes. Ces différentes cartes peuvent concerner une seule pièce, mais il est aussi possible de les fusionner pour créer un espace plus grand.

Par ailleurs, il est possible de délimiter des zones interdites ou encore la fréquence de nettoyage. Concernant la personnalisation, cela s’arrête ici. Par conséquent, il n’est pas possible de sélectionner la puissance d’aspiration ou encore le niveau d’eau lors du lavage.