Amazon n’attend pas le Prime Day et brade le Lefant M2 Pro et baisse son prix à 179,99 euros contre près de 700 euros lors de sa sortie. L’occasion de profiter d’un robot-aspirateur 2-en-1 équipé d’une station d’entretien.
Pour avoir un robot-aspirateur performant, il faut souvent casser la tirelire. Ce n’est plus le cas chez Amazon puisque le Lefant M2 Pro perd 520 euros sur son prix de sortie. Si son prix chute, ses qualités restent inchangées avec une puissance d’aspiration de 6 000 Pa et une serpillère pour venir à bout des tâches tenaces.
Pourquoi choisir le Lefant M2 Pro ?
- Pour un nettoyage personnalisé : L’application Lefant permet de sélectionner des pièces ou de les fusionner puis d’adapter la fréquence de nettoyage de chaque pièce.
- Un lavage 2-en-1 : Ce robot-aspirateur dispose d’une puissance d’aspiration de 6 000 Pa, mais aussi d’un système de lavage grâce à sa serpillère intégrée.
- Une station intelligente : Une fois ses missions terminées, le Lefant M2 Pro rejoint sa station de lavage qui se charge de l’entretien limitant l’intervention humaine.
Facile à prendre en main
Pour appairer le robot-aspirateur à votre smartphone, c’est assez facile et tout se passe sur l’application Lefant. Une fois ceci fait, l’appareil entreprend un premier nettoyage, permettant la cartographie de votre intérieur. Dès ce premier passage, vous remarquerez le système d’évitement des obstacles présents sur l’aspirateur.
Sur l’application, il est possible d’enregistrer trois cartes différentes. Ces différentes cartes peuvent concerner une seule pièce, mais il est aussi possible de les fusionner pour créer un espace plus grand.
Par ailleurs, il est possible de délimiter des zones interdites ou encore la fréquence de nettoyage. Concernant la personnalisation, cela s’arrête ici. Par conséquent, il n’est pas possible de sélectionner la puissance d’aspiration ou encore le niveau d’eau lors du lavage.
Un robot-aspirateur autonome
Transition toute trouvée donc pour parler des spécificités de ce Lefant M2 Pro. L’aspiration dispose d’une puissance d’aspiration de 6 000 Pa. Sur le papier, c’est largement suffisant pour aspirer les poussières et les miettes de pain. Toutefois, l'aspiration présente un défaut : l’absence de système anti-enchevêtrement. Par conséquent, si vous avez les cheveux longs ou des animaux à poils longs, ces éléments risquent de s’enrouler autour de la brosse.L’appareil de Lefant ne se contente pas d'aspirer les sols puisqu'il emporte une serpillière pour le nettoyage. Une fois le réservoir rempli, le M2 nettoie les taches même si l’on notera une faiblesse lorsqu’il faut nettoyer un liquide renversé.
Une fois ses missions accomplies, le Lefant M2 Pro rejoint sa station de nettoyage. Elle se charge de la vidange du robot et de vider les poussières dans son réservoir. Pour ce qui est de la serpillière, la station ne se charge pas de l'entretien de la serpillière et nécessitera un nettoyage manuel.
✅ Les points forts
- La puissance d’aspirationLa cartographie personnalisable
- La station de lavage
❌ Les limites
- Pas de système anti-enchevêtrement
- Une programmation limitée
Le prix de ce Lefant M2 Pro arrive à faire oublier ses défauts, notamment sur la partie lavage. Côté aspiration, le constat n’est pas parfait non plus et l’absence de système anti-enchevêtrement risque de froncer quelques sourcils. Toutefois, il est difficile d’attendre des performances haut de gamme pour un robot-aspirateur vendu pour moins de 200 euros.
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