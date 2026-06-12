Il est rare qu’Apple sorte un produit qui dénote avec la version précédente. Ces AirPods Pro 3 ne font pas exception à la règle. En termes de design, les évolutions sont légères. Les écouteurs sont plus imposants. Une augmentation qui s’explique par l’arrivée du capteur de fréquence cardiaque. Cette différence risque de déranger ceux qui ont des petites oreilles. Pour pallier ce défaut éventuel, Apple a modifié ses embouts en les orientant vers l’intérieur, ce qui est censé assurer un meilleur maintien.

Sur la partie auditive, il était difficile de faire mieux parce qu'Apple s’est déjà imposé comme une référence et ces AirPods Pro 3 sont parfaits dans ce domaine. Le produit de la marque à la pomme délivre un son précis et équilibré et profite de la puce H2 pour obtenir une optimisation en temps réel des transducteurs.

Si l’on devait retenir un point concernant ces AirPods Pro 3, ce serait la réduction de bruit. Apple a passé un cap et s’affirme comme une référence dans le domaine et n’a rien à envier aux meilleurs casques. Si vous prenez souvent les transports en commun, sachez que les bruits de moteur seront quasiment parfaitement atténués. Le mode transparence est, lui aussi, une réussite et fait oublier que les écouteurs sont dans nos oreilles.