Les AirPods Pro 3 et leur excellente ANC passent sous les 200 euros grâce à cette réduction de 50 euros d’Amazon. À ce prix, les écouteurs d’Apple constituent un excellent rapport qualité-prix.
Avec les AirPods Pro 3, Apple continue de s’affirmer comme un leader dans le domaine des écouteurs sans fil. Avec cette dernière itération, la marque a encore passé un cap, notamment en ce qui concerne la réduction de bruit. Ce n’est pas la seule qualité de ce modèle puisqu’il propose une excellente restitution sonore et une belle autonomie de huit heures. Autre avantage : cette réduction de 50 euros chez Amazon pour les faire tomber à 199 euros.
Pourquoi choisir les Apple AirPods Pro 3 ?
- Une excellente réduction de bruit : Avec ses AirPods Pro 3, Apple s’affirme un peu plus comme une référence en matière d’ANC et s’accompagne d’un mode transparence proche de la perfection.
- Une excellente expérience auditive : Ces écouteurs délivrent un son précis et équilibré avec une mention pour le Dolby Atmos sur Apple Music.
- L’arrivée d'un capteur de la fréquence cardiaque : Nouveauté sur ces AirPods Pro 3 avec ce capteur cardiaque qui se synchronise avec l’application Forme.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ces Apple AirPods Pro 3. La mise à jour des prix est automatique.
Pas une révolution, mais une évolution
Il est rare qu’Apple sorte un produit qui dénote avec la version précédente. Ces AirPods Pro 3 ne font pas exception à la règle. En termes de design, les évolutions sont légères. Les écouteurs sont plus imposants. Une augmentation qui s’explique par l’arrivée du capteur de fréquence cardiaque. Cette différence risque de déranger ceux qui ont des petites oreilles. Pour pallier ce défaut éventuel, Apple a modifié ses embouts en les orientant vers l’intérieur, ce qui est censé assurer un meilleur maintien.
Sur la partie auditive, il était difficile de faire mieux parce qu'Apple s’est déjà imposé comme une référence et ces AirPods Pro 3 sont parfaits dans ce domaine. Le produit de la marque à la pomme délivre un son précis et équilibré et profite de la puce H2 pour obtenir une optimisation en temps réel des transducteurs.
Si l’on devait retenir un point concernant ces AirPods Pro 3, ce serait la réduction de bruit. Apple a passé un cap et s’affirme comme une référence dans le domaine et n’a rien à envier aux meilleurs casques. Si vous prenez souvent les transports en commun, sachez que les bruits de moteur seront quasiment parfaitement atténués. Le mode transparence est, lui aussi, une réussite et fait oublier que les écouteurs sont dans nos oreilles.
À pleine puissance dans l’écosystème d’Apple
Point noir pour les uns, point fort pour les autres, mais les AirPods Pro 3 exploitent leur plein potentiel dans l’écosystème d’Apple. D’abord, sur Apple Music, le Dolby Atmos est de la partie. Il propose une expérience encore plus immersive renforcée par l’audio spatialisé qui suit les mouvements de la tête.
Si l’on s’écarte de la partie audio, le capteur de fréquence cardiaque se synchronise automatiquement avec l’application Forme. En outre, pour que le mode transparence puisse s’activer, il faut que la reconnaissance des conversations soit fonctionnelle, ce qui est possible uniquement si les écouteurs sont appairés à un appareil d’Apple.
✅ Les points forts
- Un audio précis avec la spécialisation Dolby Atmos
- Une autonomie accrue
- Une excellente réduction de bruit
❌ Les limites
- Des écouteurs qui exploitent leur plein potentiel dans l’écosystème Apple
- Un design plus imposant et moins pratique pour les petites oreilles
Sur un smartphone Android, les AirPods Pro 3 se résument à d’excellents écouteurs. Connectés avec un appareil Apple, ils proposent une véritable expérience auditive renforcée par l’audio spatialisé. Dans les deux cas, l’autonomie de huit heures ravira tous les utilisateurs, notamment lors des trajets les plus longs.
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