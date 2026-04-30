Ce qui distingue ce Wielio d’un projecteur basique, c’est d’abord son système d’applications intégrées qui évite le recours systématique à un boîtier externe comme un Fire Stick ou un Chromecast. L’autofocus électronique et la correction trapézoïdale automatique sont deux fonctions réellement pratiques pour qui ne souhaite pas passer dix minutes à cadrer l’image avant chaque séance.

Avec 240 ANSI lumens, il sera nettement plus à l’aise dans une pièce obscurcie qu’en plein jour, une contrainte courante et attendue sur ce segment tarifaire. Le support rotatif à 360 degrés détachable lui confère en outre une bonne souplesse d’installation, sur bureau comme au plafond.