Dans la jungle des robots tondeuses, la question du câble périmétrique à enterrer reste le frein numéro un à l’achat. Dreame a précisément construit le A1 Pro autour de cette problématique : zéro câble, zéro borne RTK, une cartographie entièrement gérée via l’application Dreamehome et un LiDAR 3D 360° qui prend en charge le reste.

Affiché à 1 099 € en temps normal, il s’invite à 854 € pour le premier jour des French Days chez Amazon, soit une remise de 22% sur une référence que l’on voit rarement descendre aussi bas. Les stocks annoncés comme limités donnent un caractère d’urgence réel à cette offre.