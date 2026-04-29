Les French Days sont souvent l’occasion de voir des références haut de gamme franchir un palier de prix décisif, et le Dreame A1 Pro en est l’illustration parfaite ce mercredi. À 854 € au lieu de 1 099 €, ce robot tondeuse sans fil périmétrique mérite qu’on s’y attarde sérieusement avant que les stocks ne s’épuisent.
Profitez du Dreame A1 Pro à 854 € au lieu de 1 099 € chez Amazon pendant les French Days
Dans la jungle des robots tondeuses, la question du câble périmétrique à enterrer reste le frein numéro un à l’achat. Dreame a précisément construit le A1 Pro autour de cette problématique : zéro câble, zéro borne RTK, une cartographie entièrement gérée via l’application Dreamehome et un LiDAR 3D 360° qui prend en charge le reste.
Affiché à 1 099 € en temps normal, il s’invite à 854 € pour le premier jour des French Days chez Amazon, soit une remise de 22% sur une référence que l’on voit rarement descendre aussi bas. Les stocks annoncés comme limités donnent un caractère d’urgence réel à cette offre.
Pourquoi choisir le robot tondeuse Dreame A1 Pro ?
- Prix French Days : 854 € au lieu de 1 099 € chez Amazon, soit 245 € d’économie sur le prix conseillé
- Navigation LiDAR 3D 360° OmniSense sans câble périmétrique, compatible surfaces jusqu’à 2 000 m²
- Batterie 5 Ah, recharge en 65 minutes, retour automatique à la base, trajectoire en U, pente max 45%, étanchéité IPX6
Un robot qui s’installe en minutes, pas en heures
Là où les robots tondeuses traditionnels vous condamnent à passer une journée à enterrer des câbles, le Dreame A1 Pro cartographie votre pelouse en quelques minutes via l’application. Le LiDAR 3D 360° OmniSense scanne le terrain avec une portée de 70 mètres, identifie les obstacles, génère une carte précise et vous permet ensuite de définir des zones de tonte, des zones interdites ou des plannings directement depuis votre smartphone.
La rédaction avait déjà accordé un solide 8/10 au Dreame A1, version d’entrée de gamme de la famille, saluant notamment la facilité d’installation et la qualité de tonte ; le A1 Pro franchit un cap supplémentaire avec une surface couverte portée à 2 000 m² et un évitement d’obstacles encore plus réactif. La tonte se déroule en trajectoires en U pour une couverture homogène, avec une hauteur de coupe réglable électriquement entre 30 et 70 mm.
Ce qu’il apporte, et ce qu’il ne prétend pas être
À 854 €, le Dreame A1 Pro s’inscrit dans le segment premium accessible, là où le rapport autonomie réelle / surface annoncée mérite d’être regardé de près avant de signer. Il ne s’agit pas d’un robot capable de traverser 2 000 m² en un seul cycle, mais d’un appareil intelligent qui gère ses allers-retours à la base de façon entièrement autonome.
✅ Les points forts
- Installation sans câble périmétrique ni borne RTK : cartographie en quelques minutes via l’app
- LiDAR 3D 360° avec portée de 70 m pour un évitement d’obstacles fiable et une navigation précise
- Gestion multi-zones complète depuis l’application : zones de tonte, interdites, planification quotidienne ou ponctuelle
- Recharge automatique en 65 minutes, reprise exacte de la tonte là où le robot s’est arrêté
- Pente maximale supportée de 45%, roues tout-terrain, détection de pluie et retour automatique à la base
- Étanchéité IPX6 pour un rinçage facile du châssis
❌ Les limites
- Autonomie réelle par cycle d’environ 100 minutes pour 200 m² : sur 2 000 m², comptez de nombreux cycles et plusieurs heures au total
- Largeur de coupe de 22 cm seulement, en retrait face à certains concurrents qui proposent 28 à 30 cm à tarif équivalent
- Finitions en bordures et angles vifs perfectibles : une bande d’herbe subsiste souvent le long des murs et obstacles linéaires
- Poids de 12,6 kg : la station de charge demande un emplacement fixe et dégagé
- Aucun accessoire souffleur ou collecteur de végétaux : la tonte mulching est la seule option
Profitez du Dreame A1 Pro à 854 € au lieu de 1 099 € chez Amazon pendant la French Week
Ce Dreame A1 Pro s’adresse avant tout aux propriétaires d’un jardin entre 400 et 1 500 m², lassés des câbles périmétriques et prêts à investir dans un équipement qui travaille seul, de jour comme de nuit, sans intervention. À 854 €, la remise de 245 € sur le prix conseillé est concrète, et difficile à retrouver en dehors des grandes périodes de promotion.
En revanche, si votre terrain dépasse largement les 1 500 m² ou si vous attendez une tonte ultra-rapide d’un seul tenant, les cycles répétés de recharge risquent de vous faire regarder vers des modèles concurrents plus véloces, comme l’Ecovacs Goat A1600 RTK. Pour tous les autres, les French Days offrent une fenêtre courte sur l’une des références les plus accessibles du marché sans fil : autant en profiter pendant que les stocks le permettent.
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