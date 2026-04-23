La définition QHD (soit 2 560 x 1 440 pixels) s’impose plus que jamais comme un standard sur le segment gaming, sans pour autant exiger une configuration démesurée. Sur un format 27”, le compromis fonctionne parfaitement, avec une densité de pixels idéale pour un usage mixte, partagé entre bureautique et gaming.

Côté réactivité, l’écran s’appuie ici sur un temps de réponse annoncé autour de 1 ms et une fréquence élevée de 240 Hz, avec la possibilité de grimper jusqu’à 275 Hz en mode “overclocked”. Sur le terrain, cela se traduit par une très bonne fluidité globale et une réduction des effets de flou ou autres ghosting, autant d’ennemis jurés des joueurs un minimum exigeants. Pour le prix, on profite donc d’une solution on ne peut plus sérieuse pour jouer dans d’excellentes conditions.

Le support des technologies de synchronisation adaptative (type FreeSync) vient compléter l’ensemble, en limitant les phénomènes de tearing. Là encore, une base technique solide qui permet d’assurer une expérience cohérente.