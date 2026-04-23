Avec son KTC H27E8 positionné sous la barre des 200 €, KTC continue de creuser le sillon des écrans gaming techniquement solides, mais financièrement accessibles. Une équation toujours séduisante, avec notamment ici un écran QHD capable de grimper à 275 Hz.
Sur le marché des moniteurs dédiés aux joueurs, dans cette tranche de prix, force est d’admettre que les compromis sont souvent inévitables. Pourtant, KTC tente ici de préserver un socle technique cohérent, à commencer par une large dalle de 27” au format 16:9, compatible QHD, ainsi qu’avec les technologies FreeSync et G-Sync.
Résolution 2 560 x 1 440 pixels, 275 Hz, FreeSync, G-Sync…
La définition QHD (soit 2 560 x 1 440 pixels) s’impose plus que jamais comme un standard sur le segment gaming, sans pour autant exiger une configuration démesurée. Sur un format 27”, le compromis fonctionne parfaitement, avec une densité de pixels idéale pour un usage mixte, partagé entre bureautique et gaming.
Côté réactivité, l’écran s’appuie ici sur un temps de réponse annoncé autour de 1 ms et une fréquence élevée de 240 Hz, avec la possibilité de grimper jusqu’à 275 Hz en mode “overclocked”. Sur le terrain, cela se traduit par une très bonne fluidité globale et une réduction des effets de flou ou autres ghosting, autant d’ennemis jurés des joueurs un minimum exigeants. Pour le prix, on profite donc d’une solution on ne peut plus sérieuse pour jouer dans d’excellentes conditions.
Le support des technologies de synchronisation adaptative (type FreeSync) vient compléter l’ensemble, en limitant les phénomènes de tearing. Là encore, une base technique solide qui permet d’assurer une expérience cohérente.
Une connectique complète, sans extravagance
C’est souvent sur la connectique que les écrans d’entrée et de milieu de gamme révèlent leurs limites. Ici, KTC s’en sort plutôt très bien, avec une dotation qui couvre l’essentiel des usages actuels.
On retrouve notamment deux ports HDMI (2.0) accompagnés de deux entrées DisplayPort (1.4), permettant de connecter facilement un PC, une console et/ou un autre appareil sans avoir à jongler constamment avec les câbles. Certains estimeront qu’il s’agit du minimum syndical, mais il est toujours bon de constater qu’il est respecté ici sans la moindre concession.
La présence d’une sortie audio complète l’ensemble, pratique pour brancher un casque ou des enceintes sans multiplier les connexions côté machine. À noter également la présence d’un port USB 2.0, mais dédié à la stricte maintenance, ainsi que d’un support pour accrocher un casque audio.
Dans les faits, cette connectique répond parfaitement à un usage classique, à savoir un PC fixe en DisplayPort, une console en HDMI, et le tour est joué. Simple, efficace, sans surenchère inutile (pas d’éclairage RGB ici à l’arrière de l’écran).
Une image maîtrisée, sans excès
Sur le plan de la qualité d’image, KTC joue une partition mesurée. On promet ici une couverture étendue de 123 % de l’espace sRGB, sans oublier une palette de 16,7 millions de couleurs, un contraste de 1000:1 et une luminosité atteignant 400 cd/m².
De quoi permettre, là encore, une utilisation très confortable dans la plupart des environnements, sans parler de l’indispensable compatibilité HDR400 pour profiter d’une luminosité améliorée et d’une expérience visuelle plus immersive.
À noter la présence ici d’un capot anti-lumière intégré (de part et d’autre de la dalle), tandis que le pied, réglable en hauteur, inclinable et pivotable, permet d’adapter l’affichage en fonction de l’utilisation. Et oui, l’écran signé KTC s’offre aussi les services d’une technologie de réduction de la lumière bleue pour limiter la fatigue oculaire.
Un équilibre cohérent pour moins de 200 €
Proposé à 189,99 € sur Amazon avec le code CLUBICE8, cet écran s’inscrit clairement dans une logique de rapport qualité-prix. Cet écran est également disponible au prix de 189,99€ chez Cdiscount sans code promo.
Dans les faits, KTC ne cherche pas à rivaliser frontalement avec les ténors du marché, mais plutôt à proposer une alternative tout à fait crédible pour les joueurs qui veulent s’équiper sérieusement sans se ruiner. Et sur ce point, le contrat est bel et bien rempli avec ce KTC H27E8.
Au final, ce moniteur illustre assez bien la stratégie de KTC, celle de privilégier l’efficacité et l’accessibilité, sans tomber dans la promesse excessive. Un choix pragmatique, qui devrait parler à un large public.