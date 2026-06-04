Il n'est pas fréquent de voir l'Apple AirPods Max franchir la barre des 20 % de remise. Ce casque circum-auriculaire haut de gamme, modernisé en septembre 2024 avec l'arrivée du port USB-C, se retrouve disponible sur Amazon à 449 € contre 579 € habituellement, soit 130 € d'économie sur un produit premium qu'Apple maintient rarement en promotion.

Précision utile avant tout achat : le modèle proposé ici est la première génération avec puce H1, et non l'AirPods Max 2 (puce H2) sorti au printemps 2026. Cela n'enlève rien à ses qualités, mais explique ce repositionnement tarifaire et justifie d'autant plus de s'y intéresser avant que le stock s'épuise.