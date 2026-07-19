Alors que climatiseurs et ventilateurs sur pied se font de plus en plus rares en pleine saison de chaleur, ce ventilateur de plafond avec lumière de 106 cm et télécommande tombe à 67,44 € au lieu de 99,99 €, soit 32 € d'économie. Une solution 2-en-1 qui combine rafraîchissement et éclairage, sans les tensions d'approvisionnement observées sur les appareils de climatisation classiques.
Les ventilateurs de plafond avec éclairage intégré se sont imposés comme une alternative durable aux ventilateurs sur pied ou aux climatiseurs mobiles, en combinant deux fonctions en un seul appareil fixé au plafond. Ce modèle de 106 cm de diamètre embarque généralement un moteur DC réversible, silencieux et économe en énergie, ainsi qu'un panneau LED réglable sur plusieurs températures de couleur pour s'adapter à l'ambiance recherchée. Piloté par télécommande, il permet de contrôler indépendamment la ventilation et l'éclairage, avec plusieurs vitesses disponibles et une fonction minuterie pour un usage optimisé, notamment dans une chambre.
Pourquoi choisir ce ventilateur de plafond ?
- Une solution fixe et durable, contrairement aux ventilateurs sur pied ou climatiseurs mobiles régulièrement en rupture de stock en pleine chaleur.
- Un moteur DC réversible qui rafraîchit en été et redistribue la chaleur en hiver, pour un usage toute l'année.
- Un éclairage LED intégré à intensité variable qui évite d'installer un luminaire séparé.
Une alternative fiable face aux tensions sur le marché des ventilateurs
Contrairement aux ventilateurs sur pied ou aux climatiseurs mobiles, souvent victimes de ruptures de stock dès les premiers pics de chaleur, un ventilateur de plafond reste un équipement fixe installé une fois pour toutes, sans dépendre des aléas d'approvisionnement saisonniers. Avec ses six vitesses réglables et son moteur DC silencieux, généralement compris entre 30 et 40 dB, ce modèle permet d'adapter le flux d'air selon les besoins, d'une brise légère à une ventilation plus soutenue. Sa fonction réversible en fait également un investissement pertinent au-delà de l'été, en redistribuant la chaleur en hiver pour limiter la déperdition thermique en hauteur.
Un appareil deux-en-un qui simplifie l'aménagement de la pièce
En intégrant un panneau LED réglable sur plusieurs températures de couleur, ce ventilateur de plafond fait l'économie d'un point lumineux central séparé, un vrai plus pour l'aménagement d'une chambre ou d'un salon. La télécommande fournie permet de piloter indépendamment la vitesse de ventilation et l'intensité de l'éclairage, avec généralement une fonction de mémorisation des derniers réglages et une minuterie pour un arrêt automatique programmé. C'est ce type de polyvalence qui rend l'appareil particulièrement pertinent pour les chambres, où confort thermique et ambiance lumineuse doivent souvent être ajustés ensemble en soirée.
✅ Les points forts
- Solution fixe et durable, à l'abri des ruptures de stock qui touchent régulièrement les ventilateurs sur pied en période de canicule.
- Moteur réversible utilisable toute l'année, en été comme en hiver.
- Éclairage LED intégré qui évite l'installation d'un luminaire séparé.
❌ Les limites
- L'installation au plafond nécessite un peu de bricolage et un plafond suffisamment solide, contrairement à un ventilateur sur pied prêt à l'emploi.
- L'efficacité de rafraîchissement reste, comme pour tout ventilateur, dépendante de la circulation d'air naturelle de la pièce et moins puissante qu'un climatiseur.
- Le diamètre de 106 cm nécessite une pièce de taille suffisante pour un rendu esthétique et fonctionnel optimal.
À 67,44 € au lieu de 99,99 €, ce ventilateur de plafond avec lumière combine rafraîchissement et éclairage dans un seul appareil fixe, une solution particulièrement pertinente face aux tensions actuelles sur le marché des ventilateurs et climatiseurs. Pour les foyers qui cherchaient une alternative durable et disponible plutôt que d'attendre le retour en stock d'un appareil mobile, cette offre tombe à un moment idéal.
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