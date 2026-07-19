Boulanger casse les prix sur le gaming avec l'écran PC IIYAMA 27'' G-Master à 139,95 € au lieu de 159,99 €, soit 20 € d'économie. Un tarif qui rend accessible un écran taillé pour la réactivité, dans une gamme G-Master reconnue par IIYAMA comme référence du segment gaming abordable.
IIYAMA s'est imposé comme un acteur incontournable des écrans PC gaming grâce à sa gamme G-Master, qui décline plusieurs modèles allant de l'entrée de gamme Full HD 144 Hz aux versions QHD plus musclées à 240 Hz. Ce modèle 27 pouces mise généralement sur une dalle rapide, un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement élevé, des caractéristiques pensées pour les jeux nerveux où chaque milliseconde compte. La technologie AMD FreeSync, présente sur la majorité des références G-Master, permet en outre d'éliminer les déchirures d'image lors de sessions de jeu intensives.
Pourquoi choisir cet écran PC Gamer IIYAMA 27'' G-Master ?
- Une dalle 27 pouces pensée pour la réactivité, idéale pour les jeux compétitifs et nerveux.
- Une technologie anti-déchirure d'image (FreeSync), un vrai plus pour une expérience de jeu fluide.
- Une réduction de 20 € qui rend ce segment gaming accessible sans sacrifier les fonctionnalités essentielles.
Un écran pensé pour la fluidité avant tout
La gamme G-Master d'IIYAMA mise clairement sur la réactivité plutôt que sur des fonctionnalités superflues, avec des dalles capables de monter à 144 Hz voire plus selon les références, couplées à un temps de réponse très court de l'ordre de 1 ms. Cette approche convient particulièrement aux jeux d'action, FPS ou jeux de course, où la fluidité de l'affichage influence directement la précision et le confort de jeu. La présence de la technologie AMD FreeSync sur la plupart des modèles de la gamme vient compléter cette expérience en supprimant les déchirures d'image (tearing), un point sensible pour tout joueur exigeant.
Une gamme reconnue pour son rapport qualité-prix sur le segment gaming
IIYAMA a construit sa réputation sur des écrans gaming accessibles sans sacrifier l'essentiel, avec des références G-Master oscillant généralement entre 90 € et 270 € selon la résolution et le taux de rafraîchissement choisis. Le segment Full HD à 144 Hz, en particulier, s'est imposé comme une valeur sûre pour les joueurs qui privilégient la fluidité à la résolution, un compromis pertinent pour qui ne dispose pas d'une carte graphique haut de gamme capable d'exploiter des résolutions plus élevées. À 139,95 € chez Boulanger, cet écran G-Master s'inscrit dans cette même logique de rapport qualité-prix qui a fait le succès de la gamme.
✅ Les points forts
- Dalle rapide pensée pour le gaming compétitif, avec un temps de réponse généralement autour de 1 ms selon la référence.
- Technologie FreeSync qui élimine les déchirures d'image pendant le jeu.
- Réduction qui renforce le positionnement rapport qualité-prix déjà reconnu de la gamme G-Master.
❌ Les limites
- Selon la référence précise, certains modèles d'entrée de gamme de cette série se limitent à une résolution Full HD, moins adaptée à un usage bureautique ou multimédia exigeant.
- Le pied de ces écrans est généralement inclinable mais non réglable en hauteur, une limite courante sur ce segment de prix.
- Les haut-parleurs intégrés, quand ils sont présents, restent basiques et ne remplacent pas un système son externe.
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